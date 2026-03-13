UJC reconoce a Tele Pinar en el Día de la Prensa Cubana

En el escenario de las celebraciones por el Día de la Prensa Cubana, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) otorgó un reconocimiento especial al colectivo de Tele Pinar por su destacada labor en la comunicación social y su compromiso con la difusión informativa.

Leyanis Carmona, primera secretaria del Comité Provincial de la UJC, junto a otros dirigentes juveniles, destacó el papel del canal en la transmisión de contenidos que reflejan la vida cultural, económica y social de la provincia, así como su aporte a la formación de valores en las nuevas generaciones.

Helen Jiménez, directora de Telepinar, agradeció el gesto y reafirmó el compromiso del medio con informar con ética y responsabilidad.

El reconocimiento forma parte de las actividades nacionales que conmemoran la fecha, evocando la fundación del periódico Patria por Martí en 1892, símbolo de una prensa comprometida con la independencia y la justicia social.