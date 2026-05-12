El archivo que creías perdido: Los 3 programas que resucitan tus datos

Todos en algún momento hemos sufrido el escalofrío de eliminar sin querer un trabajo importante, formatear el disco equivocado o vaciar la papelera pensando que ya no lo necesitabas. Pero no todo está perdido. Te presentamos los tres mejores programas de recuperación de archivos, analizados por su eficacia, facilidad de uso y capacidad para devolverte la tranquilidad.

¿Realmente se va para siempre?

Cuando eliminamos un archivo, el sistema operativo no lo borra físicamente. Solo marca ese espacio como “disponible para sobrescribir”. Mientras no guardes información nueva, el archivo sigue allí, invisible pero intacto. Ahí es donde entran estos tres titanes de la recuperación de datos.

1. Recuva – El rey de la accesibilidad (Gratis / Profesional)

Desarrollado por la misma empresa que creó CCleaner (Piriform), Recuva es el programa ideal para quienes necesitan recuperar archivos sin complicaciones. Su interfaz es tan intuitiva que parece un asistente paso a paso: selecciona el tipo de archivo (foto, documento, vídeo…), elige la unidad y pulsa “Escanear”.

Aunque existe una versión de pago (con soporte para discos virtuales y actualizaciones automáticas), la versión gratuita es sorprendentemente potente. Incluye un modo de “escaneo profundo” que encuentra archivos que otros dan por perdidos. Eso sí: no es el más rápido, pero sí el más confiable para unidades USB, tarjetas SD o discos duros externos.

Lo mejor: Su facilidad de uso y que permite previsualizar archivos recuperables antes de restaurarlos.

Lo peor: El escaneo profundo puede tardar horas en discos de gran capacidad.

Perfecto para: Usuarios domésticos, estudiantes o pequeños despachos.

2. EaseUS Data Recovery Wizard – El profesional todo terreno (Pago, con prueba gratuita)

Si necesitas recuperar archivos ayer y con la máxima tasa de éxito, este es tu programa. EaseUS es el estándar de facto en muchos servicios técnicos. Su punto fuerte es la velocidad: en menos de cinco minutos escanea un disco de 500 GB y te ofrece una vista previa del 99% de los archivos localizables.

La versión gratuita permite recuperar hasta 2 GB de datos, suficiente para emergencias puntuales. La versión de pago desbloquea recuperación ilimitada, soporte para discos dañados físicamente (sectores defectuosos) y la posibilidad de crear un USB de arranque para recuperar archivos de un PC que no enciende.

Incluye tres modos de escaneo: rápido (para borrados recientes), profundo (para formateos) y para particiones perdidas (cuando la unidad desaparece del sistema). Su único “pero” es el precio, que ronda los 70-100 € dependiendo de la licencia, pero vale cada céntimo si los datos son valiosos.

Lo mejor: su velocidad y la capacidad de recuperar incluso de discos que Windows no reconoce.

Lo peor: Es caro para un uso anecdótico.

Perfecto para: fotógrafos, diseñadores, pequeñas empresas y técnicos informáticos.

3.TestDisk & PhotoRec – El todoterreno del código abierto (Gratis)

Aquí no hay botones bonitos ni asistentes animados. TestDisk (para recuperar particiones enteras) y su hermana PhotoRec (para archivos sueltos) funcionan desde la línea de comandos o una interfaz mínima de texto. Pero no te dejes engañar por su aspecto arcaico: es el programa más poderoso que existe.

PhotoRec ignora completamente el sistema de archivos y busca por firmas de datos (los “códigos de identidad” que tienen los archivos JPEG, ZIP, PDF, etc.). Esto significa que puede recuperar información incluso de una tarjeta SD reformateada tres veces o de un disco con la tabla de particiones destruida.

No es fácil de usar para un novato, pero hay cientos de tutoriales paso a paso. Corre en Windows, macOS y Linux, y nunca te pedirá un céntimo. Eso sí: los archivos recuperados pierden sus nombres originales (aparecen como f1234567.jpg), tendrás que reorganizarlos manualmente.

Lo mejor: Es completamente gratuito, multiplataforma y funciona donde otros fallan.

Lo peor: Su curva de aprendizaje y la pérdida de nombres de archivo.

Perfecto para: informáticos forenses, administradores de sistemas y usuarios con conocimientos técnicos medios/altos.

Consejo final.

Deja de usar el disco inmediatamente. Cuanto más tiempo pase y más archivos nuevos guardes, más probabilidades hay de que los datos borrados sean sobrescritos irremediablemente.

Apaga el equipo, extrae la unidad y conéctala a otro ordenador para ejecutar cualquiera de estos programas.

Y recuerda: la mejor recuperación de archivos es la que no necesitas hacer. Una buena copia de seguridad en la nube o en un disco externo es tu verdadera red de salvación.