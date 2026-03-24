Una escuelita con todos y para el bien de muchos

La escuela zonal Manuel Navarro Luna revive con el apoyo de aquellos que no temen las embestidas de los tiempos.

Ubicada en una zona rural del municipio de Pinar del Río, tiene de matrícula siete niños que cursan desde pre-escolar y hasta primer grado.

Es una enseñanza que tiene mucho de gratificante porque esos niños son el futuro de la comunidad, refiere la maestra Elpidia Echavarría Vargas, con 35 años de experiencia en el magisterio.

Impecables llegan los pequeños cada mañana tras recorrer los caminos de la comunidad Los laureles en la conocida Loma del ganso.

Foto: Alina López Ochoa

Son poquitos pero aprenden muy rápido, apunta la asistente Yadira Esquijarosa Pérez quien también tiene a su cargo la responsabilidad de despertar el onterés de los de menos edad a través de las vías no formales.

Pero tiempo atrás esto no hubiera sido posible. Dado el grado de deterioro la escuelita fue cerrada y los niños debían caminar kilómetros de distancia para asistir a la más cercana.

Un reto para todos y especialmente para quienes iniciaban su vida docente.

Acuerdo salvador

Los padres nos reunimos y con la aprobación de las autoridades de educación, decidimos devolverle la vida a la escuelita que formó a tantos de la comunidad, dice Yanoski Hernández Escobar, el papá de María Fernanda que cursa el primer grado en la «Manuel Navarro Luna».

Junto a él Yasiel, su hermano menor, asiente.

Las curtidas manos de ambos, Yanosky, porcicultor; Yasiel, productor de tabaco del municipio de San Luis, indican cuánto hubo que hacer por el bien de los niños.

Fue algo inolvidable y muy estimulante porque nuestros hijos y los hijos de otras familia de la comunidad ya tienen la escuelita lista para aprender y eso nos llena también de orgullo, apunta el mayor de los hermanos Escobar.

Foto: Alina López Ochoa

Y agrega: «cuando un ser humano es agradecido debe ayudar a los demás y nosotros nos consideramos agradecidos porque todo lo que hemos alcanzado como productores es gracias a este país».

Atravesamos tiempos difíciles pero tenemos que resistir, tenemos que estar unidos y la escuelita, nuestra escuelita, renació por la unión de todos, acota Yasiel.

Humilde y acogedora se ve la «Manuel Navarro Luna», la escuelita zona que acoge a siete niños de la comunidad Los laureles, en la Loma del ganso.

Ella es reflejo del sentimiento solidario de los productores pinareños.