Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzó la velada por el décimo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en la escalinata de la Universidad de La Habana, junto a miles de jóvenes. En la emblemática escalinata universitaria acompañan al mandatario los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; y Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central.

Velada por el décimo aniversario de Fidel Castro en la escalinata de la Universidad de La Habana

Un homenaje de los jóvenes al Comandante en Jefe

La velada, que se desarrolla en la noche de este jueves, reúne a miles de jóvenes en el mismo escenario donde Fidel pronunció históricos discursos y donde la Revolución ha celebrado momentos decisivos. El homenaje a una década de la partida física de Fidel se convierte en un acto de continuidad y compromiso con su legado.

Velada por el décimo aniversario de Fidel Castro en la escalinata de la Universidad de La Habana

La Universidad de La Habana, símbolo del legado

La escalinata de la Universidad de La Habana es un lugar cargado de simbolismo: allí Fidel habló en múltiples ocasiones a la juventud cubana y se forjaron páginas fundamentales de la historia revolucionaria. La elección del sitio para recordar al Comandante en Jefe subraya la vigencia de su pensamiento entre las nuevas generaciones.

Velada por el décimo aniversario de Fidel Castro en la escalinata de la Universidad de La Habana

Velada por el décimo aniversario de Fidel Castro en la escalinata de la Universidad de La Habana

«Ser la sobrevida de Fidel»

Durante sus palabras centrales, la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez, afirmó que a una década de la desaparición física del Comandante en Jefe, la juventud asume el reto de «ser la sobrevida de Fidel» y traerlo a la contemporaneidad con sus actos.

«No es un recuerdo de mármol; es la decisión de cada joven que se levanta a estudiar»

En primera línea frente al bloqueo y el cerco energético

La dirigente juvenil enfatizó que en la batalla actual de pensamiento, los jóvenes están en la primera línea frente a los planes genocidas y la asfixia económica del bloqueo, recrudecido con el cerco energético.

«Al imperio le decimos que aquí estamos y estaremos con unidad, con inteligencia y compromiso colectivo», afirmó, al tiempo que ratificó que nada arrebatará la independencia conquistada desde el primero de enero de 1959.

El legado de Fidel, insustituible

Estévez evocó las palabras del General de Ejército Raúl Castro: «Fidel es Fidel, todos lo sabemos bien, Fidel es insustituible y el pueblo continuará su obra cuando ya no esté físicamente».

Velada por el décimo aniversario de Fidel Castro en la escalinata de la Universidad de La Habana

Asimismo, convocó a la juventud, camino al aniversario 65 de la UJC, a crear y construir por Cuba «al lado de quienes más lo necesitan».

Un tributo artístico a la altura del legado

El tributo artístico, que recorrió la impronta del líder revolucionario, contó con la actuación de la primera bailarina Viengsay Valdés, la música del maestro César López, además de bailes y audiovisuales.

(Con información de Prensa Latina)