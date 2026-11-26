La cita reúne a escritores, editores e ilustradores de literatura infantil y juvenil hasta el 30 de noviembre, con Viñales como escenario principal.

La edición 22 del Encuentro Nacional de Escritores, Editores e Ilustradores de Literatura Infantil «En el Valle de la Pájara Pinta» quedó inaugurada este jueves en la Galería Calle Real de la ciudad de Pinar del Río, con un programa que se extenderá hasta el 30 de noviembre y que busca promover la creación y el intercambio entre los hacedores del libro para niños y jóvenes.

En esta ocasión, el encuentro está dedicado a tres aniversarios significativos: los 50 años de la publicación de Román Elé, de la Premio Nacional de Literatura Nersys Felipe; las cuatro décadas de la Asociación Hermanos Saíz; y la Editora Abril.

La jornada inaugural, que combinó música y arte, contó con la presentación del libro 100 preguntas sobre la historia del arte, del autor espirituano Maikel Rodríguez, a cargo de la escritora vueltabajera Yanetsy Ariste. La propuesta, dirigida a lectores mayores de 12 años, acerca el universo de las artes mediante un atractivo sistema de preguntas y respuestas.

Como parte de las acciones de apertura, la Biblioteca Provincial Ramón González Coro recibió ejemplares donados por las editoriales Cauce, Loynaz, Abril y Gente Nueva, una contribución que fortalece los fondos disponibles para los lectores del territorio.