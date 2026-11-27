Les cuento que hace solo unos días, cuando yo era un niño, se usaba con mucha frecuencia el Agua de Colonia con Vetiver, para perfumarnos y lucir más elegantes. No sé si conocen al Vetiver, pues no lo he visto más. Por eso vamos a traer un poco a esa planta medicinal que abunda aquí en Pinar del Rio, sobre todo en San Juan y San Luis en donde se usa como barrera para evitar la erosión de los suelos en los cultivos de tabaco.

El Vetiver o Vetiveria zizanioides (L.) es sinónimo de Chrysopogon zizanioides (L.) es una planta perenne perteneciente a la familia Poaceae subfamilia Panicoideae, conocida popularmente como hierba Khas Khas, Pachuli, y se cultiva en las regiones tropicales. Ya desde el año 1945 Juan Tomas Roig lo reporta para Cuba y exhibe datos de interés del Vetiver. Esta hierba crece de forma silvestre en todo el sur de la India. Ha sido conocida desde la antigüedad y se cultiva por diversas razones. Inicialmente, los pueblos tribales de la India. Utilizaban las hojas para elaborar paneles que proporcionaban un efecto refrescante en verano, esteras, abanicos de mano, cestas, colchones e incluso componentes para enfriadores de aire, taburetes tradicionales, *sirkies* (pantallas de caña), papel y cartón de paja Posteriormente, se exploraron sus propiedades medicinales aprovechando cada una de sus partes: las raíces se empleaban para la desparasitación y el tratamiento de picaduras de escorpión y mordeduras de serpiente, cálculos biliares, quemaduras, fiebre y afecciones estomacales ; por su parte, LA PASTA DE HOJAS ACTÚA COMO ANALGÉSICO PARA EL REUMATISMO, EL LUMBAGO Y LOS ESGUINCES

El aceite esencial obtenido de las raíces posee una importancia propia, considerándose estimulante, diaforético y refrigerante, además de utilizarse en perfumería, cosmética, jabones y para aromatizar sorbetes A pesar de sus múltiples usos y de los avances tecnológicos, la utilización de este aceite volátil ha disminuido en cierta medida; por ello, es necesario identificar nuevas oportunidades que permitan incrementar el aprovechamiento de estas plantas. Hasta la fecha, ninguno de sus compuestos aislados se ha comercializado debido a la complejidad de obtención del aceite de vetiver y a los elevados costes de producción. Pocos científicos trabajan en la caracterización, síntesis y separación de los componentes del aceite mediante diversos métodos como la hidrodestilación, la extracción con fluidos supercríticos y el uso de etanol expandido con dióxido de carbono con la esperanza de determinar la actividad biológica de cada componente.

El vetiver cuenta con una amplia historia de usos medicinales tradicionales; sin embargo, son pocos los artículos de investigación que han documentado su utilidad en el tratamiento de enfermedades. Lamentablemente, no se han publicado estudios sobre la actividad antiinflamatoria de su extracto vegetal en relación con enfermedades asociadas a la inflamación . La estimulación del sistema enzimático antioxidante por parte del extracto vegetal reduce el estrés oxidativo, restableciendo el equilibrio entre los sistemas oxidante y antioxidante. Además, su actividad antimicrobiana contrarresta los agentes biológicos que desencadenan la lesión, mientras que su efecto depresor del sistema nervioso central ayuda a aliviar el dolor asociado a la inflamación. Al integrar todos estos factores, se concluye que la planta puede utilizarse como agente antiinflamatorio y representar una opción beneficiosa para el tratamiento de trastornos relacionados con la inflamación.

El estrés oxidativo se produce cuando el organismo pierde la capacidad de neutralizar los radicales libres o cuando los niveles de antioxidantes en el cuerpo disminuyen. El desequilibrio resultante daña las proteínas, los lípidos y el ADN celular, pudiendo incluso provocar mutaciones en el ADN que derivan en cáncer y otras complicaciones, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Aunque existen diversos antioxidantes químicos, estos se asocian a una serie de efectos secundarios. Por ello, es necesario explorar productos naturales que posean una capacidad antioxidante comparable o superior a la de los productos comerciales. Las investigaciones realizadas sobre el aceite esencial de Vetiver han demostrado su eficacia antioxidante frente a la peroxidación lipídica El mecanismo subyacente a esta capacidad antioxidante consiste en la restauración de los niveles celulares de actividad de las enzimas Un estudio reveló la potente capacidad antioxidante de Vetiveria zizanioides* mediante los ensayos DPPH y de quelación de metales. En el ensayo DPPH, el aceite demostró una eficacia comparable a la del BHT. Tras la separación e identificación de los componentes del aceite, se atribuyó la propiedad antioxidante a tres compuestos distintos: β-vetiveneno, α-vetivona y β-vetivona

El Sistema Nervioso Central coordina cada paso que experimenta el cuerpo humano, desde la entrada de un microorganismo diminuto en el organismo hasta el proceso completo de curación y reparación. Lleva a cabo todas sus funciones enviando y recibiendo información constantemente en forma de impulsos. Además de la actividad del sistema nervioso central, en ocasiones es necesario deprimir su función para aliviar síntomas asociados a la inflamación, tales como el dolor, el estrés, la ansiedad y el insomnio . Por ello, se requieren productos a base de hierbas que actúen simultáneamente como antiinflamatorios y como depresores del sistema nervioso central. Un artículo de investigación ha señalado que el contenido de flavonoides del Vetiver, presenta afinidad por los receptores GABA-A, lo que permite potenciar la transmisión GABAérgica y, en consecuencia, generar un efecto anticonvulsivo Dado que el GABA es un neurotransmisor inhibidor, puede producir un efecto calmante en el contexto de la inflamación. Y apoyar la antioxidacion

La migración de leucocitos al foco inflamatorio desempeña un papel fundamental en el inicio y la progresión del proceso inflamatorio. la inhibición de la migración de leucocitos en modelos de inflamación se considera un indicador convincente de actividad antiinflamatoria. Se evaluó el efecto del aceite esencial de Vetiver en los modelos animales de inflamación más comunes:, la capacidad del aceite esencial para suprimir las contorsiones abdominales e inhibir la segunda fase del dolor inducido por formalina, así como para suprimir la inflamación inducida por carragenina, confirma sus actividades analgésica y antiinflamatoria. El mecanismo propuesto tras analizar los resultados y otros ensayos es la reducción de la migración de leucocitos al sitio de la inflamación, lo que dificulta tanto la progresión como la transición de la inflamación aguda a la crónica, sugiriendo así su potencial antiinflamatorio también para otras enfermedades

El origen de la inflamación sienta las bases para la aparición de muchos otros trastornos asociados a procesos inflamatorios, como la artritis, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Entre las causas iniciales de la inflamación se encuentran la generación de especies reactivas del oxígeno, el metabolismo del ácido araquidónico y la liberación de diversos mediadores inflamatorios, los leucocitos, que propician la transición de la fase aguda a la crónica. Los estudios que analizan la actividad de VETIVER y sus usos tradicionales desde tiempos ancestrales han concluido que esta planta posee potentes componentes capaces de revertir los diversos cambios patológicos asociados a la inflamación. No obstante, la falta de investigación y la indisponibilidad comercial de sus componentes limitan su aplicación.

Mientras los investigadores se ponen de acuerdo ES BUENO PROBAR LA PASTA DE LAS HOJAS Y RAICES COMO ANTINFLAMATORIAS . YA que la extracción del aceite de vetiver requiere instrumental especializado; esto constituye un factor limitante importante Sin embargo, es posible estudiar los extractos empleando distintos sistemas de disolventes, así como aislar sus componentes mediante diversas técnicas analíticas. En definitiva, si se investiga adecuadamente cada una de sus partes, esta planta podría resultar sumamente beneficiosa para el ser humano. Te decides a acompañarme. Vamos te espero.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret