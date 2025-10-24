«EMINCAR ha crecido mucho desde mi última visita”, apreció el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a su llegada esta mañana a la Empresa Minera del Caribe, en el municipio Minas de Matahambre.

El mandatario elogió la ingeniería del lugar así como la implementación de medidas de seguridad y protección laboral de los más de 600 trabajadores de la entidad.

Durante su estancia, conoció que en lo que va de año, EMINCAR ha exportado más de 53 mil toneladas de zinc y 27 mil de concentrado de plomo, con China como principal mercado.

Foto: Radio Guamá

También trascendió que, como parte de la estrategia de crecimiento de la empresa, tienen convenios con varias universidades y centros politécnicos del país para asegurar la sostenibilidad de fuerza de trabajo calificada.

Foto: Radio Guamá Foto: Radio Guamá

Díaz-Canel recorrerá hoy varios centros socioeconómicos de la provincia. Le acompañan el Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, la primera secretaria de la organización partidista en Vueltabajo, Yamilé Ramos Cordero, así como otras autoridades políticas y de gobierno.

(Noticia En Construcción)

Tomado de Radio Guamá