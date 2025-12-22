El privilegio de haber tenido como maestra a la mujer que me dio vida, de haber aprendido con ella a leer y a escribir, no deja de ser aunque los años han pasado, un recuerdo que marca y reconforta. Después de sus enseñanzas que se conjugaban en el hogar, a muchos vi frente al aula y de todos albergo el mejor de los sentimientos.

Son mis maestros de ayer, de hoy y de siempre, porque viven en mí y en mi historia. Cuánto pudiera decirse de los hombres y mujeres que en educar encontraron y encuentran el móvil de su existencia.

No bastarían las palabras para valorar su obra, su gesto comprometido con el saber, su ternura indecible por lograr que los conocimientos forjen y guíen cada paso. Con infinito amor, escriben a diario las páginas que les conceden el digno lugar que hoy socialmente ocupan.

Y no es que el elogio venga a hacer gala por celebrarse una fecha, su renococimiento y valía van más allá de una jornada de homenaje. Se incerta por derecho propio en el afán desmedido por indicar con su dedo el camino correcto, por desvelarse para que la calidad de la nota rebase las expectativas, para que el hombre que se forja diga mañana: «gracias», como modo de destacar la gratitud por tan noble misión que es educar.

Entrega, constancia, laboriosidad, son términos que no faltan cuando de educadores se trata. Están ahí haciendo futuro, cimentando caminos, forjando al hombre nuevo, y en la misma medida que crecen, hacen crecer.

Benditas sean sus manos y su voz, su temple, su mirada que deviene amaneceres, esperanzas y sueños renovados.

Felicidades a todos por ser los soldados que desde el aula apuestan por el bien común, por la senda del triunfo, por ese pan que alimenta el espíritu y levanta montañas de sabiduría.

El pueblo lo sabe y es testigo: cualquier calificativo de realce y renombre se ciñe perfectamente a su estatura.