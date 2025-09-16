Yoel Rodríguez Díaz, nuevo Primer Secretario del Partido en Los Palacios

El Pleno del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), en Los Palacios, a propuesta de la Comisión de Cuadros del Comité Central del Partido, aprobó la liberación de la compañera Yohany Ramos Pérez, quien se desempeñaba como Primera Secretaria en dicho Comité, y en su lugar eligió al compañero Yoel Rodríguez Díaz.

Yoel, de 39 años de edad, es Licenciado en Educación en la especialidad Profesor General Integral y Máster en Estudios Sociopolíticos. Actualmente cursa la Especialidad en Dirección Política de la Sociedad en la Universidad del Partido «Ñico López».

Acumula experiencia en la labor de dirección política. En la Unión de Jóvenes Comunistas, transitó por diferentes responsabilidades hasta ocupar el cargo de Primer Secretario del Comité Provincial en Pinar del Río.

Por sus resultados fue promovido al trabajo profesional del Partido en el año 2022 como Coordinador Político en el municipio Pinar del Río; y en 2024, como miembro del Buró Municipal del Partido para atender la actividad Agroalimentaria en el municipio Consolación del Sur.

El Pleno, presidido por la compañera, Yamilé Ramos Cordero, miembro del Comité Central del Partido y su Primera Secretaria en la provincia de Pinar del Río, reconoció el esfuerzo y los resultados alcanzados por la compañera Yohany Ramos Pérez, quien asumirá otras responsabilidades en la organización partidista.