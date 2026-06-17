17 de junio: Un llamado urgente contra la desertificación y la sequía

Cada 17 de junio, el calendario nos recuerda una fecha que debería preocuparnos a todos: el Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta jornada busca generar conciencia sobre dos fenómenos que, silenciosamente, están transformando nuestro planeta y amenazando el futuro de millones de personas.

La desertificación no es un problema lejano que ocurre solo en el Sahara o en regiones remotas del planeta. Es un proceso que avanza de manera implacable en todos los continentes, incluido el nuestro. La degradación del suelo, provocada por el cambio climático, la deforestación, las prácticas agrícolas insostenibles y la mala gestión del agua, convierte tierras fértiles en desiertos improductivos. Y con ello, se pierden medios de vida, se agravan las migraciones forzadas y se profundiza la inseguridad alimentaria.

Las cifras son alarmantes. Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, más del 40% de la superficie terrestre del planeta está degradada. Esto afecta directamente a más de 3.200 millones de personas. La sequía, por su parte, se ha vuelto más frecuente e intensa: se estima que para 2050, tres de cada cuatro personas en el mundo podrían verse afectadas por la escasez de agua.

Pero no todo está perdido. La ciencia nos ofrece soluciones viables: la reforestación, la agricultura regenerativa, la captación de agua de lluvia, el uso eficiente de los recursos hídricos y la restauración de ecosistemas degradados son herramientas que están a nuestro alcance. Lo que falta, muchas veces, es voluntad política y compromiso colectivo.

Este 17 de junio, la ONU nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tierra. Porque cuidar el suelo no es solo una cuestión ambiental: es un acto de justicia social, de seguridad alimentaria y de supervivencia. La desertificación y la sequía no conocen fronteras, y sus consecuencias nos afectan a todos. El momento de actuar es ahora.