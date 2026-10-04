Pinar del Río sede de la celebración por el Día del trabajador Agropecuario

Pinar del Río fue reconocida como sede del Acto Nacional por el Día del Trabajador Agropecuario, celebración que tuvo lugar en la Empresa Agroindustrial de Granos del municipio de Los Palacios, en reconocimiento a los resultados económicos y productivos alcanzados por el territorio.

La conmemoración reunió a trabajadores del sector agropecuario, junto al ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito; el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Osnay Miguel Colina Rodríguez; y las principales autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia.

La elección de Pinar del Río como sede nacional estuvo respaldada por sus avances en la producción de alimentos, los encadenamientos productivos con actores no estatales y el impacto del proyecto de cooperación para la producción arrocera que desarrolla con Vietnam.

Asimismo, sobresale el aporte de la siembra popular de arroz, una alternativa que contribuye al fortalecimiento de la soberanía alimentaria del país.

Durante la ceremonia fueron reconocidos trabajadores y colectivos destacados. Se entregó la Distinción Marcos Martí Rodríguez a hombres y mujeres con una prolongada trayectoria laboral y significativos aportes al desarrollo productivo de la provincia.

También tres trabajadores recibieron el Sello Aniversario 85 de la CTC por su prestigio, consagración y resultados sostenidos.

De igual forma, un innovador fue estimulado con la réplica del carné de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores perteneciente al Comandante en Jefe Fidel Castro, reconocimiento que exalta la creatividad y la búsqueda constante de soluciones ante los desafíos actuales.

El acto incluyó además un reconocimiento especial a Pinar del Río por sus logros agropecuarios, su capacidad innovadora y la respuesta sostenida frente a los retos económicos de la nación.

La fecha recuerda la Segunda Ley de Reforma Agraria, promulgada el 3 de octubre de 1963, un acontecimiento que transformó el campo cubano y reafirmó los principios de justicia social y desarrollo agrícola del país.