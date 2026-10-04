Una sonrisa también dice mucho

Hay días en los que una sonrisa parece poca cosa. Sin embargo, basta con que alguien nos sonría en el momento justo para que algo cambie. A veces nos devuelve el ánimo, nos hace sentir acompañados o simplemente nos recuerda que no todo tiene que ser tan serio.

Sonreír es una de esas cosas sencillas que forman parte de nuestra vida sin que le demos demasiada importancia. Lo hacemos al encontrarnos con un amigo, al recordar algo bonito, al escuchar una buena noticia o incluso después de una conversación que necesitábamos tener.

Y lo curioso es que una sonrisa también puede acercar a las personas. No hace falta conocer demasiado a alguien para responder a ese gesto. En una parada, en el trabajo, en una tienda o caminando por la calle, un pequeño detalle puede hacer más agradable el encuentro.

Claro que nadie está sonriendo todo el tiempo. También tenemos días difíciles, preocupaciones y momentos en los que simplemente no tenemos ganas. Por eso no se trata de aparentar felicidad, sino de valorar esos instantes en los que una sonrisa nace de manera sincera.

En nuestra vida cotidiana, además, una sonrisa puede ser una forma de agradecer, de dar la bienvenida o de decirle a otra persona: aquí estoy. Y quizás por eso tiene tanto valor. No cuesta nada, pero puede significar mucho para quien la recibe.

En Pinar del Río, como en cualquier lugar, sobran las escenas pequeñas que merecen una sonrisa: una conversación entre vecinos, un niño jugando, el reencuentro con alguien querido o ese saludo que llega justo cuando menos lo esperamos.

Por eso me gusta pensar que sonreír también es una manera de compartir. No resuelve los problemas ni hace desaparecer las preocupaciones, pero puede hacer un poco más amable el camino. Y a veces, en medio de tanta prisa, regalar una sonrisa es precisamente ese pequeño gesto que alguien necesitaba.