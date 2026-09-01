Los Malagones siguen vivos

Los Malagones, la primera milicia campesina en Cuba, nació hace 67 años de la confianza de Fidel Castro y la convicción de 12 hombres de acabar con el bandidismo, ejemplo que sigue vivo no solo en la comunidad El Moncada, de Viñales, sino en todo el país.

Conocían cada vericueto de la zona y en solo 18 días completaron la misión asignada por el Comandante en Jefe, con la sencillez, disciplina y el respeto como principales armas, aseguró Arián Danilo Escalona Márquez, primer secretario del Comité Municipal del Partido, durante el homenaje en el memorial donde reposan los restos de los 12 hombres.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

El ejemplo de ellos nos inspira a seguir construyendo, resistiendo y defendiendo la obra de la Revolución, apuntó en presencia de Yamilé Ramos Cordero, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de ese órgano político en Pinar del Río; Niurka Rodríguez Hernández, vicegobernadora de la provincia; familiares y vecinos de El Moncada.

Durante la inauguración del memorial de los caídos en la lucha contra bandidos el 3 de noviembre de 1999, Raúl afirmó que si el Ejército Rebelde nació el 2 de diciembre de 1956, la victoria de Los Malagones complementó las Fuerzas Armadas Revolucionarias, destacó Escalona.Para Gustavo Paz, hijo de Juan Quintín, uno de Los Malagones, el paso que dieron al frente esos campesinos fue decisivo en el impulso de la naciente Revolución Cubana; y el ejemplo de cada uno del grupo sigue presente.

Al concluir el acto, los asistentes depositaron flores en las sepulturas de Los Malagones.

Si ustedes triunfan, habrá milicias en Cuba, les dijo Fidel antes de que lograran capturar al ex cabo Luis Lara Crespo, prófugo de la justicia y responsable de una veintena de asesinatos.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Tras saberse la noticia de la victoria, los 12 hombres fueron enviados a La Habana al encuentro con Fidel.

Va a haber milicias en Cuba porque ustedes triunfaron, sentenció el Comandante en Jefe en esa ocasión; palabras no solo de agradecimiento sino de compromiso permanente para quienes integraron esa patrulla.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias