Tras 16 años, retoma Pinar del Río enseñanza de Lengua de Señas Cubana

Siempre que Yenielys Figueroa Cambas veía el noticiero de la televisión, admiraba el trabajo de los intérpretes en Lengua de Señas Cubana (LSC), por eso se fue inclinando hacia una especialidad de la Educación Técnica y Profesional que regresa a Pinar del Río tras 16 años de ausencia.

A sus 14 años, la niña natural de la comunidad de Sumidero, en el municipio de Minas de Matahambre, sabe de la importancia de esa carrera como parte de la comunicación inclusiva en el país.

Por eso cuando en mi escuela nos hablaron de la posibilidad de estudiarla enseguida indagué, hice las pruebas de aptitud y aquí estoy, aseguró Figueroa Cambas.

El centro mixto Pedro Téllez, del municipio cabecera, acoge desde hoy esa disciplina de técnico medio, pues allí se formaban los educandos hasta el año 2010.

Se trata de una carrera de tres años y medio, rectorada por la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) y con el apoyo de la Enseñanza Especial; en tanto también cuenta con claustro docente para la formación general, explicó Rafael Antonio Méndez Carmona, jefe del departamento provincial de Educación Técnica y Profesional.

Aunque posterior al 2010 se realizaron cursos emergentes en Pinar del Río de LSC, no dieron los resultados esperados, de ahí la significación de que regrese esta especialidad, precisó.

Ahora son 17 los estudiantes matriculados, 12 de los cuales permanecerán internos en el “Pedro Téllez” por residir fuera del municipio capital.

Su profesora guía, Yanibelkys Piedra Rivera, tiene sobrada experiencia laboral en la institución y asume un reto que considera necesario.

Esta es una carrera imprescindible y a pesar de la compleja situación del país aspiramos a que los alumnos adquieran la preparación requerida, aseveró.

El Decreto- Ley 94 de la Lengua de Señas Cubana, publicado a inicios del año 2025 en la Gaceta Oficial, regula el reconocimiento y uso de la LSC como idioma oficial de la comunidad sorda en la Isla, y aboga por promover la educación bilingüe y su inclusión plena en la sociedad.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias