Asiste Díaz-Canel a inauguración del curso escolar

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, acude hoy al Acto Nacional que da inicio al Curso Escolar 2026-2027 en el municipio de La Habana Vieja.

El mandatario es acompañado por Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Meyvis Estéves Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, y Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, entre otros invitados.

A la actividad asisten niños y adolescentes del Círculo Infantil Fe del Valle, la Escuela Primaria Rafael María de Mendive, la Secundaria Básica Rubén Bravo y el Instituto Preuniversitario José Martí.

El encuentro, que tiene lugar en el Paseo del Prado, cerca del otrora colegio donde recibió instrucción el Héroe Nacional José Martí, contará con presentaciones artísticas de las compañías infantiles La Colmenita y Habana Sueños, además de grupos escolares.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias