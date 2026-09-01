Platano, pulpa, seudotallo, cascara y flores

Estamos dedicando todo nuestro esfuerzo en trasmitir mensajes y conocimientos utiles sobre los recursos naturales que estan a nuestra disposicion y no le damos la importancia que merecen, eso sucede con las potencialidades del platano como suplemento alimenticio, son utiles la pulpa el seudo tallo o la cascara como pediculicida y las flores.

Musa paradisiaca sp sinonimia botánica del plátano, es una planta herbácea de la familia Musaceae. Se cree que es originaría de las regiones tropicales del sur de Asia, es uno de los cultivos más comunes en todos los países con clima tropical, abunda en Cuba. El pseudotallo del plátano mide 2-5 m, y su altura puede alcanzar 8 m con las hojas. Los frutos son bayas falsas sin semillas, cilíndricos distribuidos en racimos de 30-70 plátanos en manos, que miden 20-40 cm largo, 4-7 cm diámetro. Las partes de la platanera, hojas, frutos, raquis y pseudotallo.

De todo el platanal, lo único que es consumido por el humano es la pulpa de los frutos, por lo que se generan grandes cantidades de desperdicio orgánico, proveniente de las partes que no son utilizadas, no solo industrialmente, también en el hogar se desperdician, lo que contribuye a generar problemas ambientales y microbiológicos debidos a la cantidad de humedad y nutrientes presentes en las mismas, siendo la cáscara de plátano el principal desecho, que sin embargo posee constituyentes importantes. .

Algunas frutas como los plátanos ofrecen grandes beneficios médicos, debido a que ayudan al cuerpo a retener algunos componentes como el calcio, nitrógeno y fósforo en el cuerpo, los cuales contribuyen en la reconstrucción de tejidos; sirven como alimento para los diabéticos, poseen propiedades astringentes, antifúngicas y antibióticas, puede ser utilizado para combatir los desórdenes gastrointestinales como las úlceras, ya que es de los pocos frutos que pueden consumir los pacientes sin generarles algún problema, Estudios recientes han comprobado que la cáscara de plátano posee compuestos antioxidantes que actúan en contra de enfermedades del corazón así como algunos tipos de cáncer. El objetivo de este artículo es proveer información acerca de las utilidades de la platanera en su conjunto.

De manera general, la pulpa de plátano es una excelente fuente de potasio. El potasio se puede encontrar en una variedad de frutas, verduras o incluso carnes, sin embargo, un solo plátano puede proporcionar hasta el 23% de potasio que se necesita al día. El potasio beneficia a los músculos, ya que ayuda a mantener su buen funcionamiento y evita los espasmos musculares. Además, estudios recientes muestran que el potasio puede ayudar a disminuir la presión arterial y también reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares. La pulpa del plátano es rica en vitaminas A, B, C y D, dando beneficios especialmente a los huesos y músculos del cuerpo humano. Uno solo de estos frutos contiene el 41% del requerimiento necesario de vitamina B6 al día. Estudios recientes han comprobado que el consumo de plátano ayuda a mejorar el humor para personas con depresión y síndrome pre-menstrual debido a su alto contenido de vitaminas, específicamente la vitamina B6 ya que está integrada por las moléculas de piridoxal, piridoxina y piridoxamina las cuáles tienen un papel atenuante en el metabolismo de varios neurotransmisores (serotonina, norepinefrina, sistema colinérgico, dopamina y ácido γ-aminobutírico) cuya deficiencia permite el desarrollo de la depresión así como el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual.

En estado inmaduro, el plátano posee una alta concentración de almidón (70%) en comparación con la fruta en estado maduro. Este almidón se degrada a una pequeña porción de monosacáridos mientras que el resto del almidón se degrada a sacarosa. El almidón es un polímero importante de origen natural con diversas aplicaciones en la ciencia de los alimentos y polímeros, la industria moderna de alimentos está aumentando la demanda del mismo por lo que se ha generado un interés por identificar nuevas fuentes de este polisacárido en el Plátano.

Otras partes del plátano presentan características medicinales como el caso de las Flores las cuales se utilizan para tratar la disentería, úlceras y bronquitis además, las mismas cocidas se consideran un buen alimento para los diabéticos. De acuerdo a estudios realizados las Flores también poseen una alta capacidad antioxidante y que pueden ser utilizadas como ingredientes con propiedades funcionales para la prevención del estrés oxidativo. En los últimos años, se han realizado estudios sobre la flor de la platanera, en los que se ha observado una alta presencia de fibra (lignina, celulosa y hemicelulosa) así como de minerales (potasio, sodio y calcio) útiles durante el embarazo, lactancia, cáncer, enfermedades oculares asociadas a la edad y Alzheimer, así como para las enfermedades cardiovasculares. Se pueden tomar en cocimiento. Las hojas de la planta se pueden utilizar como una compresa fría para quemaduras y/o heridas. Las raíces del plátano se utilizan para tratar enfermedades digestivas.

En la medicina tradicional, la savia del seudo tallo se utiliza para tratar una amplia variedad de enfermedades, incluyendo el asma, la lepra, la histeria, la fiebre, trastornos digestivos, hemorragia, epilepsia, hemorroides y picaduras de insectos ya que químicamente la savia del plátano tiene propiedades astringentes. Se han realizado estudios sobre la capacidad antioxidante del pseudotallo específicamente en la elaboración de bebidas, en los cuales se pudo comprobar por diferentes métodos analíticos su capacidad antioxidante. Aquí es parte del Imefasma, un broncodilatador a base de Sábila, Majagua y pseudotallo de plátano.

El principal subproducto del proceso industrial del plátano, es la cáscara la cual representa aproximadamente el 30% del peso del fruto; las aplicaciones potenciales para la cáscara de plátano dependen de su composición química. La cáscara de plátano es rica en fibra dietética, proteínas, aminoácidos esenciales, vitaminas, ácidos grasos poliinsaturados, potasio y un marcado carácter antioxidante; entre los esfuerzos para utilizar la cáscara se han obtenido etanol, pectinas y enzimas Destacamos esos tres aspectos:

1 Varios autores han analizado el efecto de los compuestos antioxidantes presentes en cáscara de plátano, para identificar el efecto sobre los radicales libres los cuales se producen continuamente en nuestro organismo ya sea de manera natural o por el estrés ambiental, así como otros factores relacionados con enfermedades como el cáncer, aterosclerosis, artritis, enfermedad de Parkinson y Alzheimer. El plátano es uno de los frutos más consumidos a nivel mundial y se sabe que su pulpa así como su cáscara contiene antioxidantes como la galocatequina y la dopamina. La galocatequina esta siendo el compuesto al que se le relaciona la capacidad antioxidante de la cáscara. Se reportó que de la cáscara en conjunto con otras sustancias se crea un ungüento para reducir los dolores causados por la artritis.

2 La mayoría de los compuestos antioxidantes presentes en frutas como el plátano provienen de compuestos como la vitamina C, vitamina E y β-caroteno; α-caroteno y diferentes xantofilas, así mismo se han identificado esteroles y triterpenos, como el β-sitoesterol, sigmasterol, campesterol, cicloeucalenol, cicloartenol . antocianinas y catecolaminas. El β-caroteno es el principal precursor de la vitamina A, la cual es el problema dietario más común que afecta a niños a nivel mundial, por lo que la cáscara de plátano juega un papel importante en la salud al identificar que es rico en sustancias precursoras de la vitamina A y otros carotenoides, además de que es un fruto que se encuentra presente en todos los países. Aprovecharla es indispensable, secarla y consumirla como harina.

3 La cáscara de plátano tiene un alto contenido de fibra dietética (50 g FIBRA /100g plátano) por lo que es una buena fuente de este compuesto, se ha determinado que la maduración del plátano muestra un impacto positivo en la composición de fibra de la cáscara, compuesta principalmente de celulosa, lignina, hemicelulosa y pectina, estudios epidemiológicos han demostrado que las dietas con una ingesta disminuida de fibra están relacionadas con la aparición de ciertas patologías como el cáncer de colon y la aterosclerosis; la fibra dietética ha cobrado interés en los últimos años debido a los efectos benéficos que presenta para la salud ya que ayuda a la reducción del colesterol en la sangre y desarrollo de la flora intestinal, mejora el control de la glucemia y la sensibilidad a la insulina en los individuos diabéticos, facilitando la pérdida de peso. Hace un tiempo los laboratorios de LABIOFAM producían el producto ACITAN del plátano, que es fibra dietética.

Después de comprar los plátanos en el Mercado, y luego de pelados, no botar las cascaras, estas se lavan bien, se ponen a secar, se pueden moler y consumirlas como suplemento nutricional en forma de harina.

No solo el fruto del plátano posee nutrientes necesarios para los seres humanos también se puede utilizar los subproductos generados de la platanera como son las hojas, el pseudotallo, la cáscara y las flores. Estos desechos bien pueden ser utilizados para fortalecer nuestra salud.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret