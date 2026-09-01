Aguacate poderoso, pulpa, aceite, semilla y cascara

Buscando el rescate de lo autóctono americano me encontré con el Aguacate cuya pulpa se consume en platos de ensaladas riquísimas, además de la utilidad como medicamentos de su semilla y hasta de la cascara y las hojas.

El origen del Aguacate se encuentra hace más de 10,000 años en México, 1 500 años antes de Cristo, precisamente en una cueva perteneciente a Puebla. Tiempo después se descubrieron semillas del Oro verde en tumbas incaicas de Perú a 750 años antes de Cristo. Otro relato nos dice que el cronista mestizo peruano Garcilaso Inca de la Vega, en sus Comentarios Reales de los Incas, relata cómo Túpac Inca Yupanqui al conquistar la zona sur de Ecuador en la que habitaba el grupo nativo de los Paltas, llevó al Cuzco “ese delicioso fruto llamado Palta”. La palabra palta se popularizó en Sudamérica debido a que hacia mediados del siglo XV se hicieron famosos los frutos producidos en la región de Palta, en la provincia de Loja, Ecuador. Mientras que en México y Centroamérica, los aztecas consumían distintas versiones del aguacate, al que llamaban ahuacatl, en su lengua nahuatl. Pronto el aguacate fue llevado a Europa y se hizo famoso en España, donde pasó de “ahuacatl” a “aguacate”. En definitiva, el árbol de Aguacate es una especie subtropical, la Persea americana, que pertenece a la familia Lauraceae. Ya vimos que es originario de Meso América y se cultiva en muchas regiones tropicales y subtropicales donde sus plantas pueden alcanzar la altura de 15 a 20 metros de altura..

El aguacate es un fruto milenario que se consume en platos dulces y salados, por lo que muchos países lo han adaptado a su dieta. No obstante, los lugares en los que más se come Aguacate son México, República Dominicana, Indonesia, Perú, Brasil, China, Kenia y Ruanda.

En América Latina existen diversos tipos de aguacate. Debido a ser uno de los preferidos frutos para consumo u otros usos. Existen una gran variedad de tipos de este alimento. Así tenemos: Aguacate Hass Es la variedad más común en muchos lugares. Se caracteriza por tener la piel rugosa en el exterior y ser de color verde oscuro por fuera, pero verde claro en su interior. Este aguacate tiene forma ovalada y una semilla pequeña.

Aguacate Lamb Hass Este tipo de aguacate también se parece al anterior, la diferencia es que este producto puede crecer en condiciones climáticas menos favorables, incluyendo altas temperaturas. Asimismo, tiene una forma casi cuadrada. El Carmen Hass Es similar a la variedad anterior, tiene mayor productividad y se caracteriza por su forma similar al de una pera. Además, tiene la parte exterior de un color oscuro casi negro. Otras variedades son la Fuerte, Dickinson, Lula, Trapo y Taylor. Hay variedades que son capaces de fructificar casi todo el año.

El Aguacate es un tipo de fruta tropical. La pulpa, caracterizada por su alto contenido de lípidos, principalmente por ácido oleico (>50% de lípidos totales) es rica en fitoquímicos, aalimentarse con aguacate aporta más de 20 vitaminas y minerales como la vitamina E, carotenoides o pro vitamina A, el 25% de vitamina C, 39% de vitamina K, polifenoles y luteína, compuestos asociados a una fuerte actividad antioxidante. Ademas contiene Fibra dietética, Folato/Acido fólico, Hierro, Magnesio, Calcio, Potasio, Niacina, (Vitamina B3) Riboflavina (Vitamina B2) Ácido Pantoténico (Vitamina B5) . Y es que esta fruta también, contiene entre 14- 15% y hasta 30% de ácidos grasos mono insaturados, Omega 3, 6 y 9 en altas proporciones entre los cuales predomina el ácido oleico en un aceite verde brillante por la Clorofila que tiene, que no sólo es bueno para proteger la salud cardiovascular, sino que contribuye a reducir el colesterol malo (LDL) y aumenta el bueno (HDL) y los trastornos cerebro vasculares. El aguacate posee una gran fuente de vitamina B6 y B3, las cuales son capaces de regular las hormonas responsables del sueño, esto quiere decir que consumirlo antes de ir a dormir potencia efectos beneficiosos. Por todo lo mencionado el aguacate posee múltiples propiedades que ayudan a mantener una buena salud al cuerpo humano. Las más destacadas son las siguientes:Antidiarreico, Antiinflamatorio, Antimicrobiano, Antioxidante, Cardioprotector, Cicatrizante Digestivo, Hipolipemiante, Antihipertensivo, Osmoregulador, y Vitamínico.

Las semillas del aguacate suelen ser enviadas al tanque de la basura por muchas personas, debido a que no ven ninguna utilidad en este componente de la fruta, no obstante, poseen en realidad un inmenso valor nutricional que puede hacer frente a diversas enfermedades, ya que no solo la pulpa del aguacate contribuye al bienestar del organismo, también lo hace la semilla de Aguacate, que recibe el nombre de Pepa y las Cascaras. Las diversas propiedades de estos alimentos han sido demostradas científicamente y pueden dar grandes beneficios; ya que, sirven de gran ayuda para cuidar la salud y la belleza, cumplen una función importante para el bienestar de las personas porque contienen el 70% de los aminoácidos que componen la fruta.

La semilla de aguacate está compuesta por fitoquímicos, tales como los alcaloides, taninos, flavonoides, procianidinas, similares a las de los arándanos. En las semillas, se ha encontrado que predominan los ácidos cafeoilquínicos y flavonoides como las catequinas y epicatequinas., es rica en vitaminas como la C, E, K y B-6. Además, está compuesta por luteína, beta-caroteno y omega-3,6,9 que protegen a la piel de los rayos del sol. Por ello, promueven la regeneración cutánea, combaten la resequedad y son antiinflamatorios. En la cáscara, los compuestos más comunes son las procianidinas, los flavonoles y los ácidos hidroxibenzoico e hidroxicinámico. Por lo tanto, los extractos de la cáscara como de las semillas de aguacate pueden ser adecuados para su uso como antioxidantes. Diversos estudios han demostrado que el perfil fenólico y la concentración son mayores en la cáscara, así como su actividad Antioxidante en comparación con la pulpa y tiene los mismos usos medicinales que ésta, en prevencion de enfermedades cardiovasculares, también poseen propiedades antiinflamatorias y potenciadores del sistema inmunológico; ya que, la semilla de aguacate puede ser usada como un tratamiento para el asma. Además se puede usar para:

Prevenir el envejecimiento prematuro, por su contenido de vitaminas E y C,

Mejorar la circulación y combatir la fatiga.

Combatir la inflamación y las enfermedades estomacales causadas por las bacterias, combate la pesadez y evitar la diarrea.

Fomentar la producción de colágeno, importante en enfermedades artríticas y mejorar la apariencia y función de los tejidos.

Reduce el riesgo de que aparezcan tumores, debido a su alta cantidad de flavonoides

Para hacer el aceite, dejar secar la semilla unos días y luego rayarla por completo para que quede en polvo o pedazos pequeños que al mezclarlo con aceite de coco podrá ser usado para proteger la piel, puede ser otro tipo de aceite vegetal que sirva como vehículo.

Entre las principales recetas se recomienda hervir la semilla de aguacate para realizar un té que ayuda a combatir el cansancio físico y mental, tiene gran utilidad para aquellos que lo consuman, ya que, contribuye a mejorar la salud. Aunque el aguacate se pone negro cuando es dejado al aire, es posible prevenirlo poniendo unas gotas de limón o encerrándolo en un recipiente hermético dentro del refrigerador. Se puede consumir en batidos de leche con Aguacate y helados, cremas de belleza con Aguacate , Masacarillas faciales y linimentos para el pelo.

Lo más importante que hay que saber es que para cualquier remedio natural o casero que se quiera utilizar para algún malestar es fundamental consultar a un médico primero, ya que muchos de éstos pueden presentar efectos adversos en la salud en pacientes con problemas crónicos o que llevan algún tratamiento medicamentoso. Se desaconseja su uso en mujeres embarazas y en periodo de lactancia, o en pacientes que están tomando fármacos anticoagulantes como la Warfarina, así como en personas con daño en el riñón o insuficiencia renal o hepática. El abuso en el uso de la semilla también puede provocar estreñimiento, debido a su contenido de taninos, por lo que no se recomienda tomar más de dos tazas al día. Se debe evitar el aguacate en personas alérgicas al polen o al látex.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret