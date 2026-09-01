Informó ministra de Educación sobre particularidades del curso 2026-2027

Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación de Cuba (Mined), informó este lunes en la Revista Buenos Días, de la televisión cubana, las particularidades del curso escolar 2026‑2027, que inicia hoy en todo el país en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, la crisis energética y las limitaciones económicas.

La titular explicó que el Mined definió directrices para la contextualización territorial del calendario académico, con el principio de mantener la mayor presencialidad de posible de los 1.7 millones de estudiantes en todo el país y atender contenidos pendientes del curso anterior.

Señaló que, aunque la cobertura docente es compleja, se trabajará con alternativas ya aplicadas en etapas previas.

Trujillo Barreto indicó que no todas las familias recibieron el uniforme escolar, pero ello no impedirá la asistencia, pues se aplicará flexibilidad y los niños podrán portar sus pañoletas.

Confirmó que los libros del tercer perfeccionamiento ya están en las escuelas, con novedades en los grados tercero, sexto, noveno y duodécimo, además de cuadernos de trabajo y libretas ajustadas.

La ministra precisó que los centros internos y los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas retomarán la presencialidad con variantes territoriales, mientras se mantiene el apoyo a los más vulnerables y a la Educación Especial, gracias al esfuerzo de los gobiernos locales.

Los círculos infantiles continuarán prestando servicios según las condiciones de cada territorio.

El calendario académico será flexible y adaptado a la situación real de cada institución y provincia.

«La presencialidad es clave para las edades de la Educación General», afirmó la ministra, quien transmitió un mensaje final centrado en la unidad, el esfuerzo colectivo y la confianza en la educación cubana como aliento para todos.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias