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Acto Nacional de inicio de la campaña tabacalera 2026-2027

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La campaña tabacalera 2026-2027 comenzó oficialmente este 10 de octubre en el municipio pinareño de La Palma, durante el acto nacional celebrado en una fecha que recuerda el inicio de las luchas por la independencia de Cuba.

En esta campaña se prevé sembrar alrededor de 20 mil hectáreas de tabaco en el país y mas de 12 mil corresponden a Pinar del Río.

En la empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco del territorio palmero iniciaron las labores de siembra

El acto de apertura fue presidido por Marino Murillo Jorge, presidente del Grupo Empresarial Tabacuba, donde se resaltó la labor de campesinos, trabajadores y directivos de La Palma, municipio reconocido entre los más destacados de la provincia.

Por acuerdo del Secretariado Nacional del Sindicato Agropecuario, Forestal y Tabacalero, varios trabajadores recibieron la distinción Carlos Baliño, en reconocimiento a su trayectoria y a la labor desarrollada durante años. También se distinguió a un productor local por su dedicación y aporte al cultivo del tabaco.

Uno de los reconocimientos principales correspondió a la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco La Palma, destacada por su cumplimiento y resultados

Productores palmeros y de toda la nación acometen a partir de hoy la siembra de las más de 20mil hec comprometidas, voluntad y empeño que funden a favor de este rubro exportable en la economía nacional.

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