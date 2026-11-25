El Consejo de Defensa Provincial en Pinar del Río indicó la adopción de medidas contempladas en los planes de reducción de riegos, ante la actual situación hidrometeorológica, marcada por la inminente formación de un centro de bajas presiones en las cercanías del territorio.

Al analizar los modelos de predicción, el Jefe del Departamento de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, Henry Morejón Roque, alertó que las lluvias pueden llegar a ser intensas y dadas las condiciones de inestabilidad en la atmósfera podrían generarse fenómenos de tiempo severo.

En tal sentido la presidenta del órgano, Yamilé Ramos Cordero, resaltó que la alerta fue transmitida a cada uno de los municipios e insistió en activar redes de apoyo en las comunidades, que garanticen protección a personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores y beneficiarios del sistema de atención a las familias.

Asimismo, recordó la necesidad de adoptar medidas en el sector agrícola para garantizar la preservación de semilleros y cultivos en la medida de lo posible.

El Delegado de Recursos Hidráulicos Julio César Rodríguez Pimentel, informó que se evaluaron los modelos de pronósticos y la situación de los embalses, de los que solo vierte el Mártires de La Palma, al norte de la provincia.

En tanto, el Jefe de la Defensa Civil en el territorio, Teniente Coronel Noel Hernández Lozano, llamó a la población a prestar atención a posibles inundaciones en zonas bajas de la ciudad de Pinar del Río, teniendo en cuenta el estado actual de los drenajes.

Durante el encuentro se insistió en la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada mediante canales oficiales de las instituciones y los medios de comunicación de la provincia.

Tomado de Radio Guamá