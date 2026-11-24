Uno de los nombres que dentro de la modalidad del grabado más experimental a lo largo de varias décadas de ininterrumpida producción ha prestigiado el género dentro y fuera de la isla es Ibrahim Miranda.

En mi opinión, la obra de Ibrahim resulta muy fácil de identificar por dos razones fundamentales; Primero, por su apego al campo literario para construir su registro discursivo, específicamente dentro de la poesía y segundo, la representación de los más disimiles mapas geográficos nacionales como espacios arquitectónico de estructuras sociales, históricas, productivas y culturales de contextos específicos, convertidos todos es una especie de crónica y radiografía local del hombre frente a sus pensamientos, dudas y utopías, un ejemplo de ello es apreciable en las piezas: La eterna naturaleza ambigua, Mural de dimensiones variables, 2005, De la serie Impulsos, Xilografía y Serigrafía sobre mapa impreso, 25 x 200 cm, 2004, Bagdad, de la serie Catarsis, Acrílico sobre tela, 135 x 100 cm, 2005 y Londres, de serie Catarsis, Acrílico sobre tela, 135 x 135 cm, 2005 entre otras.

Estas construcciones visuales pudieran ser justipreciadas y traducidas en sui generis “mapas-laberintos-geográficos” como “crucigramas” de la vida, rosando con ciertos aspectos referenciales de la conocida abstracción geométrica cuya pretensión ha radicado en sostener un profundo y sistemático dialogo sociológico y metafórico, estructurado básicamente por un marcado sentido desde la forma, sobre todo en lo concerniente del trazado de grandes áreas, ya sean yuxtapuestas o separadas por sus respectivos contornos, estas suelen construirse por medio de largas y gruesas líneas donde ha prevalecido la utilización del rojo, negro, azul, blanco y carmelita como elementos distintivos.

Para desatar tal iconografía; Miranda juega en todo momento con la imagen de significación y construcción icónica, sicológica y cartográfica de algunos países, cuyo pretexto principal aunque no único ha recaído en colocar sobre la opinión de los espectadores algunas de las inquietas y controversiales enfoques en torno a identidades, migraciones, influencias, intercambios, mutaciones sociales, políticas y culturales que rigen cada espacio de convivencia con sus especificidades.

Estos mapas han sido convertidos en una suerte de “senderos” que, como especie de “croquis” de nuestra arquitectura se disponen a penetrar en la memoria de cada observador sobre la base de lo que hemos construido dentro de un espacio corto, mediano o a largo plazo de existencia, pero siempre visto con la intensión de comprenderlo y mejorarlo en primera instancia con el afán de perfeccionar cada contexto y espacio que habitamos.