Portada » Anuncian ganadores de beca de creación literaria en Pinar del Río

Anuncian ganadores de beca de creación literaria en Pinar del Río

La iniciativa busca estimular la labor creativa de los autores cubanos. Imagen tomada de Internet.

La editorial Cauce, de conjunto con la filial de escritores de la UNEAC en Pinar del Río, anunció las obras premiadas con la beca de creación Leandro González Alcorta, iniciativa que busca estimular la labor creativa de los autores cubanos.

En el apartado de literatura infantil y juvenil resultó galardonado el cuento “El arca de Miki”, de la firma de Yoendris Rafael Marín Saborit, poeta y narrador granmense.

Mientras, en crítica artístico literaria, sobresalió “La mirada cubana de Henri Cartier-Bresson y otros textos”, del poeta, narrador y ensayista holguinero Erián Peña Pupo.

Fotos de Ángel Felipe Machín.
Fotos de Ángel Felipe Machín.

El jurado determinó declarar desierto el premio de narrativa. Los resultados fueron divulgados este martes en la sede pinareña de la UNEAC.

La beca  Leandro González Alcorta rinde homenaje a un destacado intelectual, que llegó a recibir el título de «Hijo adoptivo de Pinar del Río» por sus contribuciones a la pedagogía y a la cultura de la provincia.  Fue autor de los libros Datos para la Historia de Vueltabajo y Vuelta Abajo Intelectual y Mambí, entre otros, y creador de la primera Biblioteca Pública de Pinar del Río.

Tomado de Radio Guamá

