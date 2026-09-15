Detrás de una pantalla también hay creatividad

Cuando pensamos en tecnología solemos mirar el resultado: una aplicación que funciona, una página que carga, un programa que resuelve una tarea o una herramienta que nos ahorra tiempo. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en las personas que están detrás de todo eso.

Programar no consiste simplemente en escribir códigos frente a una computadora. También implica imaginar soluciones, detectar problemas, probar caminos y tener paciencia cuando algo no funciona como esperábamos. En cierta forma, es una manera particular de convertir una idea en algo que puede ser utilizado por otras personas.

Y eso tiene mucho que ver con la creatividad. A veces creemos que crear significa solamente escribir, pintar, hacer música o diseñar. Sin embargo, encontrar una solución diferente para un problema también es una forma de crear.

En Cuba, donde tantas veces debemos buscar alternativas y aprovechar al máximo los recursos disponibles, esa capacidad tiene un valor especial. La tecnología puede contribuir a mejorar procesos, facilitar servicios, desarrollar proyectos y abrir nuevas posibilidades para estudiantes, profesionales y emprendedores.

Pienso también en los jóvenes que hoy se acercan a la programación desde una computadora, un teléfono o incluso desde recursos que encuentran en Internet. Quizás detrás de una primera curiosidad haya una futura profesión, una idea de negocio, una investigación o una herramienta capaz de resolver una necesidad concreta.

Por eso el trabajo de quienes programan merece ser visto más allá de la pantalla. Hay pensamiento, horas de aprendizaje, ensayo y error, imaginación y también una buena dosis de perseverancia. Cada solución que parece sencilla puede esconder detrás muchas pruebas que nadie llega a conocer.

Quizás lo más interesante de la programación sea precisamente eso: enseñarnos que muchos problemas pueden abordarse de otra manera. Y en un tiempo en el que necesitamos nuevas ideas para avanzar, contar con personas capaces de pensar, crear y buscar soluciones puede ser tan importante como contar con la tecnología misma.