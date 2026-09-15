Una historia que emana de las prisiones

De hablar pausado y conceptos que se corresponden con una revolucionaria de extraordinaria entereza, es la Mayor del Ministerio del Interior Noemí Zambrana Moreira.

El diálogo con esta mujer que hoy funge con casi 70 años, como Jefa de Tratamiento Educativo de los Centros Penitenciarios Abiertos en Pinar del Río, me acercó a una combatiente que en las prisiones ha encontrado su razón de vivir.

Varias misiones engrosan su historia. Su desempeño como Jefa de Colectivo en la Prisión de Mujeres desde 1980 a 1989, igual tarea en Kilo 8 a partir de ese año hasta 1995, Oficial de Tratamiento Educativo posteriormente hasta el 2004, luego en el 2016 en kilo 5 y otras responsabilidades, como la de ser Jefa de Colectivo de la Tarea Confianza, conforman las páginas de lo que puede considerarse el libro de su vida en este campo.

Las distinciones que ostenta dicen mucho del camino recorrido. Medallas por diez, quince y veinte años de servicio, 60 Aniversario del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la 50 Aniversario de los Órganos de la Seguridad del Estado, unas doce de Servicio Distinguido, así como la 23 de Agosto que otorga la Federación de Mujeres Cubanas y la 28 de Septiembre de los Comités de Defensa de la Revolución, hablan de su valía.

De extrema sencillez es la Mayor Noemí. Expresa satisfacción por los resultados del trabajo y especialmente por lo logrado con los reclusos en su reinserción social, objetivo por el que se ha esmerado siempre como estrategia clave de su especialidad.

Su corta familia, precisa, la ha apoyado a cada paso y a ella agradece el éxito en su quehacer dentro del sistema penitenciario. Su hija y nietos, le profesan un gran amor y respeto, lo que hace recíproco independientemente de su labor que le ocupa tiempo.

Cuando se habla de partida definitiva al merecido descanso en casa, a la Mayor Noemí le brillan los ojos en señal de un férreo compromiso del que no quiere despojarse.

Y es que siente que esta parte de su vida, es esencial y necesaria. Sabe que un día tendrá que hacerlo para dar paso a la nueva generación, mas, no piensa en ello por el momento y sí en seguir aportando al sistema penitenciario mientras las fuerzas le acompañen.