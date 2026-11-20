Siguiéndole el rastro a las plantas que son Antioxidantes, hoy vamos a tratar sobre una planta que no solo es alimenticia, es medicinal, es poli funcional, se trata de la Fruta Bomba, es alguien que estando ahí cerca de nosotros a veces por la modernidad o falta de tiempo no le damos la importancia que tiene. Ya sé que a todos nos gusta el dulce que de su fruta se hace, es riquísimo, sin embargo desde sus raíces, pasando por las semillas y cascaras del fruto y hasta las hojas todos tienen secretos medicinales que vale la pena conocer.

La Carica papaya L. pertenece a la familia Caricaceae que se conoce comúnmente como papaya. Es un arbusto perenne originario de Mesoamérica y el sur de México, y se cultiva principalmente en todas las regiones tropicales y subtropicales. La papaya no solo se cultiva por su fruto maduro y dulce; otras partes de la planta, como las semillas, las hojas, las raíces, la corteza y el látex, se han utilizado tradicionalmente en todo el mundo para la preparación de diversas formulaciones medicinales. Sin embargo, las hojas que hacen como una sombrilla a la planta se han convertido en una de las partes más útiles, gracias a su gran cantidad de compuestos y propiedades beneficiosas para la salud.

En la medicina tradicional Ayurveda, la decocción de hojas frescas de papaya se añade a una infusión para tratar la malaria, las hojas secas se utilizan como cigarro para fumar por trastornos respiratorios como el asma. En algunos países, las hojas jóvenes y frescas de papaya se consumen como verdura, tras cocerlas al vapor, el extracto de hoja de papaya se considera eficaz para aumentar el recuento de plaquetas y de glóbulos rojos y blancos en pacientes que han padecido fiebre viral, los médicos tradicionales en Nigeria la utilizan para tratar la diabetes, los aborígenes australianos tienen constancia del uso de decocciones de la hoja como remedio anticancerígeno

De hecho, se sabe que las hojas de papaya contienen diversos fitoquímicos, unos 50 compuestos. con propiedades beneficiosas para la salud, como lo demuestra el análisis realizado en varios estudios, que ilustran claramente la presencia de cantidades significativas de alcaloides, saponinas, glucósidos, flavonoides kaempferol, quercetina, compuestos fenólicos, enzimas, aminoácidos, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales. El ácido cafeico, el ácido p-cumárico y el ácido clorogénico se encuentran entre las sustancias fenólicas presentes en las hojas.

Las vitaminas, minerales y aminoácidos presentes en las hojas de papaya son muy beneficiosos para mejorar los niveles totales de hemoglobina, proteínas e inmunidad del organismo Un alcaloide la carpaína, junto con la dehidrocarpaína I y la dehidrocarpaína II, son los componentes bioactivos más importantes y beneficiosos para la salud que se encuentran en las hojas de papaya. Gracias a la presencia de carpaína, estas hojas se utilizan en la medicina ayurvédica para tratar diversos trastornos físicos y fiebres virales como el dengue y el chikungunya. Este alcaloide tiene la capacidad de reducir la presión arterial alta y la frecuencia cardíaca acelerada, y es eficaz para la relajación uterina, la dilatación bronquial y la motilidad intestinal, también se ha informado que la carpaína tiene potentes propiedades anticancerígenas y antihelmínticas.

Se ha reportado que su concentración es mayor en las hojas maduras de la papaya seguida de la pulpa, la cáscara y las semillas. Las hojas contienen diversos componentes en proporciones variables de carbohidratos, de vitamina C, de pro antocianidinas y de ácido fosfórico. Algunos investigadores han reportado una cantidad considerable de taninos. Se ha descubierto que las hojas de papaya presentan el mayor contenido de compuestos fenólicos totales, gracias a estos compuestos bioactivos, se ha registrado un excelente potencial antioxidante en sus hojas. Los investigadores también informaron de una buena concentración de calcio y magnesio, cantidades considerables de otros minerales como hierro, zinc, manganeso, cromo y cobre. Las enzimas biológicas, como la papaína y la quimo papaína, abundan en las hojas y el fruto y su alta concentración se observa con una acción digestiva muy potente, incluso superior a la de la pepsina,

El daño oxidativo causado por los radicales libres tiene importantes implicaciones en muchas enfermedades crónicas. En una investigación con extractos de hojas y semillas de papaya, se encontró la capacidad de captación de radicales libre. Los resultados mostraron que las hojas maduras extraídas con agua presentaron la mayor actividad antioxidante de entre todos los tipos de hojas analizados. Las cáscaras de papaya se desechan tras el consumo de la fruta; sin embargo, contienen antioxidantes. El potencial antioxidante de la cáscara de papaya puede contribuir a la producción de alimentos funcionales aprovechando estos residuos de papaya, los secaron en un horno de microondas para generar concentrados de fibra dietética, con el fin de demostrar su actividad antioxidante.

El análisis reveló que aproximadamente el 65 % de los polifenoles asociados a los compuestos de fibra dietética de la cáscara eran potencialmente asimilables en el intestino delgado y que la porción de fibra no digerible presentaba capacidad antioxidante. Las actividades anticancerígenas de los extractos de cáscara de papaya pueden atribuirse a la acción sinérgica de la eliminación de radicales libres, la estimulación de enzimas antioxidantes y la inducción de la apoptosis así mismo, las propiedades antioxidantes contribuyen directa e indirectamente a otras bioactividades, como las inmunomoduladoras, antivirales, antidiabéticas, .

El dengue es una enfermedad arboviral. La fiebre del dengue se produce por la infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti infectado, portador de este virus. Esta infección viral provoca trombocitopenia en los pacientes infectados. La causa más común de trombocitopenia es la baja producción de plaquetas por la médula ósea, la escasa supervivencia de las plaquetas y su secuestro por infecciones virales. El recuento de plaquetas disminuye por debajo del nivel normal en una medida que depende de la gravedad de las infecciones virales y la falta de agentes antivirales eficaces para tratar sus complicaciones. Diversos estudios, tanto en modelos animales como humanos, han sido realizados por investigadores de todo el mundo para confirmar el efecto antiinflamatorio y la mejora en el recuento de plaquetas tras la administración de extracto simple de hoja de papaya o extracto hidroalcohólico. Se recomienda el uso de extracto de papaya para una recuperación temprana en casos de dengue con recuentos bajos de plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos.

El cáncer es un grupo numeroso de enfermedades que pueden afectar cualquier órgano del cuerpo humano, provocando un crecimiento celular anormal. En una de las patentes presentadas, se declaró que la proliferación de células cancerosas se redujo y se observó una mejoría en la salud de personas con cáncer (pulmón, estómago, colon, páncreas, hígado, neuroblastoma, ovario, mama, tumores sólidos y sangre) tratadas con extracto fermentado de hoja de papaya o sus componentes fraccionados. Los investigadores también descubrieron que los extractos etanólicos de hoja de papaya con altos niveles de saponinas eran más beneficiosos para suprimir líneas celulares cancerosas que los extractos acuosos.

Estudios recientes evaluaron el efecto de las cápsulas de papaya en pacientes con cáncer, divididos en diferentes grupos de edad. En otro estudio se observó una disminución significativa del crecimiento tumoral en los pacientes tratados con extracto de hoja de papaya en comparación con el grupo de control. Estos hallazgos sugieren que el extracto de hoja de papaya tiene un gran efecto como terapia anticancerígena para la prevención y el tratamiento del cáncer de próstata. Los investigadores también han revelado que el EHP detiene la célula de cáncer de próstata en la fase S de la división celular, lo que conduce a la muerte celular y, por lo tanto, es responsable de su actividad anticancerígena.

El creciente número de casos de diabetes, ha motivado a los investigadores a buscar alternativas con efectos secundarios mínimos o nulos. Se trata de una afección crónica grave que se considera una de las principales causas de muerte en adultos a nivel mundial, Los estudios preclínicos disponibles en la literatura muestran el efecto antidiabético de las hojas de papaya en ratas diabéticas, pero hasta la fecha no se ha realizado ningún ensayo clínico en humanos para examinar dicho efecto. Los investigadores sugieren que las hojas de papaya podrían ser una alternativa terapéutica para la diabetes, ya que carecen de efectos secundarios. Algunos estudios sugieren que el mecanismo de acción del extracto acuoso de hojas de papaya consiste en estimular las células beta con una mayor liberación pancreática de insulina, lo que aumenta la captación periférica de glucosa por los islotes de Langerhans. Además, la reducción del efecto glucémico del extracto de hojas de papaya se debe a la inhibición de la síntesis de ácidos grasos y a la disminución de la producción de colesterol.

No se ha demostrado que ningún tratamiento médico detenga la muerte de células cerebrales en la enfermedad de Alzheimer, aunque algunos tratamientos pueden aliviar los síntomas conductuales y cognitivos.. El extracto de hoja de papaya ha mostrado un efecto neuroprotector significativo contra el deterioro cognitivo inducido por aluminio y el daño oxidativo asociado en un modelo animal.

Debido a la presencia de diversos alcaloides como la carpaína, la pseudocarpaína, la dehidrocarpaína y compuestos fenólicos, las hojas de papaya se han utilizado como antiespasmódico, analgésico y antibacteriano

Para la preparación del extracto acuoso de hojas de papaya, estas deben recolectarse, excluyendo la savia y el tallo. El extracto se prepara picando o triturando las hojas después de lavarlas adecuadamente. Posteriormente, se hierve agua en una cacerola, se deja reducir a la mitad de su volumen y luego se cuela con una tela de muselina, vertiendo el extracto en un recipiente de vidrio.

Se han realizado estudios sobre el efecto tóxico agudo del extracto de hoja de papaya a una concentración de 2,0 g/kg de peso corporal en ratas una sola dosis oral del extracto no causó mortalidad, sin alteraciones significativas en el peso corporal ni en el consumo de agua y alimentos; por otro lado, se detectó un aumento considerable de hemoglobina, glóbulos rojos y proteínas.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret