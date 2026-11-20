El Festival Internacional La Guarapachanga organizó su XI edición a través de las tres plazas que le han abrazado desde sus inicios: La Habana, Pinar del Río y Viñales. Trayectoria que se ha ido configurando a través de años de arduo trabajo de investigación, visibilización y promoción de la música cubana.

Desde la primera cita permanecen claros los propósitos de potenciar las tradiciones musicales del patio, intercambiar con personalidades del universo artístico del país e integrar, en la medida de lo posible, talentosos artistas extranjeros que se desarrollen en géneros afines a las propuestas de cada edición. Intenciones que se han logrado materializar gracias a la concepción de espacios de concierto, descargas, talleres e intercambios teóricos.

Cada encuentro ha servido para celebrar herencias musicales (son, guaracha, danzón, bolero, filin…), investigar formatos (conjuntos, tríos, agrupaciones…), explorar instrumentos (guitarra, tres, laúd, piano…), repensar la enseñanza artística e invitar autores, intérpretes y estudiosos de los más diversos temas de la música cubana e internacional, tradicional y contemporánea (Miguelito Cuní –hijo-, Frank Fernández, Aldo López Gavilán, José María Vitier, Adalberto Álvarez, Bárbaro Torres, Jim Cirillo, Marco Antonio Quintana, los casi ya imprescindibles Pancho Amat y Jackie Worren… El Conjunto Chapotín, la Orquesta Aragón, Trovarroco, Palabras… Las musicólogas Neris González Bello, Sonia Pérez Cassola, Yohana Ortega Hernández, Claudia Blanco Martínez y la Maestra Doris Céspedes Lobo). Al tiempo que ha rendido homenaje a personalidades como: Miguelito Cuní, El Niño Rivera, Pedro Junco, María Teresa Vera, las familias Ruiz y Rubalcaba, a instituciones como: Casa de las Américas, ICAIC, Instituto Cubano de la Música, Teatro Aída –hoy Cine Praga-, Radio Guamá, Tele Pinar y a sucesos como: La Declaratoria del Valle de Viñales como Patrimonio Mundial. Incluso se han trenzado saberes con la literatura, las artes escénicas y las artes visuales.

Desde Pinar del Río se han recordado, reconocido y visibilizado a Guillermo González Camejo Rubalcaba, Armando Valdés Pi, Pinar Son, Ases del ritmo, Valle son, Íreme, Lázaro Reyes, Will Campa, Vocal Universo, Arsis, el Coro polifónico, los tríos Slancio, Lecuona y Los galanes, la Banda Provincial y la mayoría de nuestros solistas defensores de la décima, la trova y la canción romántica. También se han involucrado y articulado muchas de las instituciones, espacios públicos y proyectos comunitarios que promocionan la música local: El Museo Provincial, El Centro Argeliers León, La Escuela Profesional de Arte, La -casa de las promociones musicales- Sitiera, Luces de ciudad, la Casa Cultural Amauta, La Casa de la Décima Celestino García, El Centro Cultural Polo Montañez, los parques Martí y Roberto Amarán, el Patio de Pelegrín y el Proyecto con Amor y Esperanza.

Las sesiones teóricas se han referido a diferentes géneros a través de reconocidos exponentes, el origen de los diferentes formatos, la industria y los valores musicales y a la importancia de los medios tradicionales y las plataformas online en la difusión. Siempre han resultado congruentes, por su relación con las presentaciones en vivo, propiciar el diálogo sobre dinámicas culturales y situarnos en contexto sobre la realidad local, lo que contribuye a revalorizar y enriquecer nuestro patrimonio musical.

Por ello precisamente es tan importante este evento, por defender patrimonios imprescindibles como los de Roberto Valdés Pino, Virgilio González Solar, José Dolores Quiñones, Aldo del Río, Rey Guerra, Los hermanos Mijares, Pedro Callejas, Benito el viñalero, Polo, Noel Gorgoy, Omar Pérez y tantos otros; potenciar la defensa creativa de esa heredad que hacen autores como Yamira Díaz (desde el pop, el blues y el son), Miriela Mijares (desde la música guajira –guajira y criolla-) o Toques del Río (desde el pop, el flamenco, el funk y el bolero), así como por apreciar la labor promocional que a través de la interpretación y la realización de programas en los medios han desarrollado artistas como Nora Peláez, Carmita Dauzá, Luis Hidalgo Ramos, Eduardo Eduardo y María Antonia Lóriga.

La confluencia de ritmos, tradiciones, diálogos y estilos en estas citas se traduce en un suceso en el que se experimenta y piensa la música simultáneamente y en el que afloran temas de marcada incidencia popular y pertinencia para el mundo intelectual y académico como la identidad y la negación de pueblos originarios, las políticas neoliberales y la privatización de entidades e instituciones estatales y la colonización cultural.

La Guarapachanga cerró un ciclo de diez años con una trayectoria de excepcionales voces, impecable dominio instrumental, cuidadosas versiones, creativas descargas, sustanciosos recorridos históricos y una gran voluntad de seguir creciendo a pesar de las dificultades y las crisis.

La nueva edición reafirma el compromiso de Miriela y su extraordinario equipo de salvaguardar tradiciones, tejer esfuerzos y concebir atinadas pautas conceptuales, lo que evidencia cuánto se ha agudizado su visión antropológica y su proyección cultural.

El evento está dedicado en esta oportunidad al Son cubano -género declarado recientemente por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad- y rinde homenaje a los aniversarios 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y 40 de la Asociación Hermanos Saíz.

Su programa comenzó en La Habana, con una conferencia de prensa en el Anfiteatro del Centro Histórico y luego el concierto ¨Soy del Pinar y del Río¨, en el Museo Nacional de la Música. Se presentaron Miriela Mijares, Yerandi García, El Pez Azul –Linda Gilsa y Nidia Crespo, ganadoras de la Beca El reino de este mundo, de la AHS Nacional-, Adrián Gounelas y Armando Moreira –premiados en la segunda edición del Concurso de Música del Fondo de Arte Joven-.

Continuó en el Teatro José Jacinto Milanés de Pinar del Río con una gala dirigida por Dorys Méndez: ¨Con-cierto son¨. Un sentido espacio de reconocimiento a la trayectoria de instituciones como La Banda Provincial de Conciertos, el ensemble Saxofones Arsis y la cantautora Yamira Díaz; ejecuciones de reconocidos temas del repertorio de La Banda; la presentación de nuestro Club del Danzón; las interpretaciones de Miriela Mijares, Adanys Anel Acosta y Lissy Pérez en ¨Una canción para mi madre¨, aclamado tema del Concurso Adolfo Guzmán de 1986; las voces de Ana Cristina Pozo y Maidelín Contreras –La Mora- y una espléndida controversia entre los espectaculares Gregorio –Goyo- Valdés y el tresero Maykel Elizalde Ruano.

El inexorable vínculo del evento con la enseñanza artística se pensó para esta ocasión en torno a la obra musical y pedagógica de Elizalde. Por ello fueron concebidas dos plazas fundamentales del circuito artístico vueltabajero, la Sala Teatro Virgilio Piñera para un concierto con sus músicos y la Escuela Profesional de Arte Raúl Sánchez para su clase abierta y descarga.

Mientras que Viñales fue reservado para el cierre. En el Cubar, un espacio donde se funden los derroteros contemporáneos y la vocación por el arte, se acondicionó el set para que sonaran los acordes y floreciera la maestría de Maykel Elizalde Ruano y su agrupación, junto a Valle son y otros artistas locales.

La Guarapachanga, que siempre tuvo una intención múltiple, inclusiva y aglutinadora, ahora la consolida con su declaración oficial de interculturalidad.

Autora: Yania Collazo González