La obesidad es un problema de salud que va mucho más allá de la báscula. Esta condición se vincula directamente con más de 200 patologías. Tener un exceso de grasa corporal aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades. Estas afectan gravemente al corazón, al metabolismo y a otros órganos vitales.

Una de las principales complicaciones es la diabetes tipo 2. El exceso de peso altera el metabolismo y eleva los niveles de glucosa en la sangre. El corazón también sufre las consecuencias. Las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. A esto se le suman problemas como la dislipidemia, que implica niveles altos de colesterol y triglicéridos. Además, el sobrepeso aumenta la presión arterial y exige un esfuerzo extra al sistema circulatorio.

El peso excesivo también ejerce una fuerte presión sobre los huesos y las articulaciones. Esto puede provocar dolor, desgaste y enfermedades como la osteoartritis. Durante la noche, la obesidad puede causar apnea del sueño. Esta condición genera pausas en la respiración y produce fatiga o somnolencia durante el día. El hígado tampoco se salva. La acumulación de grasa en este órgano puede provocar enfermedad hepática grasa no alcohólica y cálculos en la vesícula. Incluso, la obesidad se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, como los de colon, mama, endometrio, hígado y riñón.

Para identificar estos riesgos, los médicos utilizan herramientas como el Índice de Masa Corporal (IMC). Este indicador estima la grasa corporal según el peso y la estatura. Un IMC entre 25 y 29.9 indica sobrepeso. A partir de 30 ya se considera obesidad, clasificada en distintos niveles hasta llegar a 40 o más, que implica un riesgo muy alto. La circunferencia de la cintura es otro dato clave. El exceso de grasa abdominal eleva el riesgo cardiometabólico. En las mujeres se considera peligroso superar los 89 centímetros. En los hombres, la alerta se enciende al pasar los 102 centímetros.

Existen otros factores que, sumados a la obesidad, aumentan el peligro. La presión arterial alta y el colesterol elevado son señales de alerta. También influye tener glucosa elevada en la sangre o antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. El estilo de vida juega un papel crucial. El sedentarismo y el tabaquismo empeoran el panorama de la salud. Adoptar hábitos más activos y una dieta equilibrada es fundamental para revertir estos riesgos y proteger el organismo.

En resumen, nuestro cuerpo es como una máquina muy bien engrasada. Cuando cargamos demasiado peso extra, todas las piezas empiezan a trabajar el doble y terminan fallando. La obesidad no es solo una cuestión de estética, es un asunto muy serio de salud. No se trata de buscar cuerpos perfectos, sino de cuidar nuestra calidad de vida.