Entre galas, conciertos y espacios de intercambio académico, la oncena edición del Festival Intercultural reafirmó su vocación de encuentro entre la música tradicional cubana, sus creadores y las nuevas generaciones.

Del 16 al 19 de noviembre, La Habana, Pinar del Río y Viñales fueron escenarios de la oncena edición del Festival Intercultural La Guarapachanga, dedicado en esta ocasión al Son cubano, manifestación reconocida recientemente por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La cita también rindió homenaje al aniversario 65 de la UNEAC, a los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz y a importantes exponentes e instituciones de la cultura nacional y pinareña.

Las actividades comenzaron el 16 de noviembre en La Habana con una conferencia de prensa y el concierto “Soy del Pinar y del Río”, efectuado en el Museo Nacional de la Música. El espacio reunió a jóvenes talentos vinculados a la creación artística, entre ellos participantes premiados por el Fondo de Arte Joven y creadoras reconocidas con la beca “El Reino de Este Mundo”, en una muestra de la voluntad del festival de tender puentes entre generaciones y visibilizar nuevos proyectos musicales.

La programación se trasladó posteriormente a Pinar del Río, donde el Teatro José Jacinto Milanés acogió la gala “Con-Cierto Son”, uno de los momentos centrales del evento. Bajo la dirección artística de Doris Méndez, la presentación reunió a la Banda Provincial de Conciertos, al tresero Maykel Elizalde Ruano y a solistas de la Empresa de la Música Miguelito Cuní en un espectáculo concebido para resaltar los valores patrimoniales y la vigencia del Son dentro de la cultura cubana.

La noche de gala constituyó además un espacio para reconocer la trayectoria de instituciones y creadores cuya obra ha dejado una huella significativa en la vida cultural del país. Entre los homenajeados figuró la Banda Provincial de Conciertos de Pinar del Río, el Quinteto de Saxofones Arsis y la trovadora Yamira Díaz, distinciones que acompañaron el espíritu de celebración de esta edición.

Otra de las jornadas más significativas tuvo lugar el 18 de noviembre con la presentación de Maykel Elizalde Ruano en la Sala Teatro Virgilio Piñera. Junto a su agrupación, el músico ofreció un concierto dedicado a explorar las posibilidades expresivas del tres cubano y su diálogo con diversas sonoridades, en una propuesta que tuvo entre sus principales atractivos la combinación de tradición y búsqueda contemporánea.

La dimensión formativa volvió a ocupar un lugar importante dentro del programa. Durante la tarde de esa misma jornada, el destacado instrumentista protagonizó una descarga, clase abierta e intercambio con estudiantes de la Escuela Profesional de Arte Pedro Raúl Sánchez. El encuentro permitió compartir experiencias sobre la interpretación del tres, los procesos de creación musical y los retos de la enseñanza artística, al tiempo que jóvenes músicos de diferentes niveles formativos interpretaron piezas representativas de la música cubana.

Precisamente la interacción con la enseñanza artística constituyó uno de los ejes distintivos de esta edición. Según explicó Miriela Mijares Márquez, presidenta del comité organizador, pese a los reajustes realizados al programa, el evento mantuvo sus principales esencias vinculadas a la tradición musical, al tres y al intercambio con las nuevas generaciones de creadores.

La clausura del festival tuvo lugar en Viñales con una presentación de Maykel Elizarde Ruano, la agrupación Valle Son y otros artistas del territorio. De esta manera concluye una edición que llevó sus actividades a diferentes escenarios culturales de La Habana, Pinar del Río y el principal destino turístico de Vueltabajo.

Más allá de los conciertos y los reconocimientos, la oncena edición de La Guarapachanga volvió a confirmar el valor de los espacios dedicados al intercambio artístico y la formación cultural. Dedicado al Son cubano, el festival ratificó durante cuatro jornadas su condición de punto de encuentro entre tradición, creación contemporánea y enseñanza artística, tres pilares que han distinguido su crecimiento dentro del panorama cultural cubano.