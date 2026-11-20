Hay etapas de la vida que dejan huellas para siempre, y la infancia es una de ellas. Durante esos primeros años se forman valores, sueños y maneras de mirar el mundo. Por eso, todo lo que hagamos por nuestras niñas y niños tiene una importancia que va mucho más allá del presente.

El Día Mundial de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre, invita a pensar en sus derechos y en las condiciones que necesitan para crecer felices, seguros y saludables. No se trata solamente de ofrecerles alimentos, estudios o atención médica, aunque todo ello resulta esencial.

Además necesitan cariño, escucha y tiempo de calidad. Una conversación, un abrazo o la paciencia para responder a sus preguntas pueden ser tan valiosos como cualquier otro cuidado. Los pequeños deben sentirse protegidos, pero también tomados en cuenta dentro de la familia y la comunidad.

En Cuba, la atención a la infancia forma parte de importantes conquistas sociales. Sin embargo, cuidar a las nuevas generaciones es una responsabilidad diaria que nos corresponde a todos. Padres, familiares, docentes, vecinos y organizaciones pueden contribuir a crear entornos donde prevalezcan el respeto y la comprensión.

Cada niña y cada niño merece jugar, aprender, expresar lo que siente y desarrollar sus capacidades sin miedo. La violencia, el maltrato, la discriminación y el abandono no tienen lugar en una sociedad que aspira a ser más justa y humana.

A veces, los adultos olvidamos que los menores también enfrentan preocupaciones, temores y dificultades. Escucharlos con atención permite conocer mejor lo que necesitan y acompañarlos de una manera más cercana. Educar no consiste únicamente en corregir, sino en orientar, enseñar con el ejemplo y brindar confianza.

Celebrar esta fecha debe llevarnos a renovar nuestro compromiso con la infancia. El futuro no se construye solamente con grandes proyectos; también comienza en el hogar, en la escuela y en cada gesto de protección. Cuidar a nuestros niños hoy es ayudar a formar las personas capaces de hacer más noble y solidario el mundo de mañana.