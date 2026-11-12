Los mensajeros de nuestro organismo: las hormonas

Nuestro cuerpo funciona gracias a un equipo ivisible de mensajeros químicos. Hablamos de las hormonas. Estas sustancias viajan por la sangre para indicar a nuestros órganos qué deben hacer. Son producidas por las glándulas endocrinas. Su función principal es mantener el equilibrio general del organismo y regular funciones vitales.

Cuando enfrentamos una situación de peligro, aparece la adrenalina. Esta hormona nos prepara para la acción y nos da un impulso rápido de energía. El cortisol también responde al estrés y ayuda a regular el azúcar en la sangre. En el tema de la energía, la insulina y el glucagón trabajan en equipo. La insulina reduce los niveles de azúcar. El glucagón hace lo contrario, los aumenta cuando tenemos hambre.

Nuestro estado de ánimo también depende de estas sustancias. La serotonina regula el bienestar y la estabilidad emocional. La dopamina se encarga de la motivación y la sensación de recompensa. Cuando logramos una meta, la dopamina se libera. Además, las endorfinas actúan como un analgésico natural. Nos ayudan a sentir placer y reducen la percepción del dolor.

Las hormonas son vitales para la reproducción y el crecimiento. La oxitocina fomenta los lazos afectivos y apoya la lactancia. La prolactina estimula la producción de leche materna. La hormona del crecimiento se encarga de reparar los tejidos y desarrollar el cuerpo. Durante el embarazo, la hormona hCG cumple un papel fundamental para proteger al feto en sus primeras etapas.

Para mantener nuestro reloj interno, el cuerpo usa la melatonina. Esta hormona se activa con la oscuridad y regula el sueño. La tiroxina controla la velocidad de nuestro metabolismo. También tenemos hormonas que controlan el apetito. La grelina nos envía la señal de hambre. La leptina nos avisa cuando ya estamos satisfechos y podemos dejar de comer.

En resumen, estas pequeñas sustancias tienen un poder gigante en nuestro día a día. Actúan en cantidades mínimas, pero nos afectan muchísimo. Mantener un estilo de vida saludable es la mejor manera de cuidar este delicado equilibrio. Si sienten que algo no anda bien, siempre es bueno consultar a un especialista.