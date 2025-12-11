La obra de teatro «Blanco», de Nave Oficio de Isla, llegó a Pinar del Río como parte del festival de la cultura Nosotros, que desde el pasado 26 de noviembre se desarrolla en la provincia más occidental.

Dirigida por Pepe García, con texto de Nelson Beatón y música de Iván Fernández Real, la puesta en escena fue muy bien acogida por el público durante dos funciones en el emblemático teatro José Jacinto Milanés.

Como grupo de teatro y comunidad creativa en sentido general resulta un honor presentar «Blanco» en este festival, pues se trata de una forma de conectar la cultura del territorio con otras expresiones culturales del país, aseguró Pepe García a la Agencia Cubana de Noticias.

Es la primera vez que visitamos la provincia, tan importante y particular para la cultura, porque aquí se mezclan muchos factores que la hacen especial, refirió.

Asimismo, explicó que estas presentaciones fueron dedicadas a Salvador Lemis Pérez, destacado dramaturgo holguinero fallecido recientemente.

A raíz de un cuento de Hans Christian Andersen damos vida a un pino que, más allá de las distancias geográficas, nos conecta a través de la sensibilidad y la poesía con Cuba, destacó.

Hasta el 22 de diciembre el festival Nosotros reunirá a talento local y nacional para celebrar el arte en todas sus manifestaciones.

En esta oncena edición se dedica a la revitalización y protección de las tradiciones pinareñas; asi como a la triplista Leyanis Pérez, al centenario del natalicio de Fidel Castro, al 130 aniversario de la invasión de Antonio Maceo a Occidente, al medio siglo del destacamento pedagógico Manuel Ascunce y a las tres décadas de la Revista Cauce.

