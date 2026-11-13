Bomberos: el coraje hecho servicio, el amor hecho acción

Hoy recordamos el nacimiento del Primer Cuerpo de Bomberos, pero también enaltecemos a cada hombre y mujer que ha escrito páginas de heroísmo con su ejemplo.

Aquel primer cuerpo nació de una necesidad y de un gesto profundamente humano: la decisión de no quedarse de brazos cruzados ante el peligro del otro. Desde entonces, generación tras generación, los bomberos han sostenido esa llama de servicio con un compromiso que no admite excusas: correr hacia el fuego cuando todos corren en sentido contrario.

Una historia que se multiplica con el tiempo y no solo se valida por los incendios exterminados, ni por rescates contados. Se mide en las familias que recuperaron la calma, en los niños que aprendieron a confiar, en las comunidades que se sienten más seguras porque ellos existen.

Detrás de cada sirena hay una familia que espera, y un corazón que decide ayudar sin importar el riesgo. Eso es vocación. Eso es heroísmo cotidiano.

Hoy honramos su preparación, su disciplina y su entrega. Ser bombero no es un trabajo: es una forma de amar al prójimo con hechos. Y en tiempos donde sobran palabras, ellos nos enseñan el valor del ejemplo.

A las familias de los bomberos gracias por prestarlos, por esperarlos y por sostenerlos. Ustedes también forman parte de esta obra.

Y a ellos como protagonistas, que este día les recuerde lo mucho que valen. Gracias por su valentía, por su servicio y por su humanidad. No todos los héroes llevan capa; algunos llevan casco y manguera.

Este 13 de noviembre, se cumple un nuevo aniversario de la creación del Primer Cuerpo de Bomberos del país, 330 años de aquel primer paso valiente. Gracias a quienes han sostenido esa llama de servicio, incluso en los momentos más oscuros.

Celebramos su historia, pero sobre todo su presente: el que nos cuida cada día.

Su grandeza no se ve solo en las llamas apagadas, sino en la tranquilidad devuelta a tantas familias. Gracias por su coraje, por su preparación y por elegir cada día el camino del servicio.