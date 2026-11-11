Aniversario 58 de la EMCC de Pinar del Río(+Video)

La Escuela Militar Camilo Cienfuegos (EMCC) de Pinar del Río conmemora este 11 de noviembre 58 años de fundada. El centro es reconocido por su labor educativa y por la preparación de estudiantes que, además de cursar estudios académicos, reciben conocimientos militares básicos.

Conocidos como camilitos, los alumnos se forman en un entorno donde la disciplina y el compromiso son parte de la vida cotidiana. El programa educativo también promueve valores patrióticos y morales, y los prepara para continuar su formación y asumir, en el futuro, responsabilidades dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El claustro docente desempeña un papel esencial en ese proceso. La experiencia y dedicación de sus profesores respaldan la preparación de los estudiantes y contribuyen a la calidad de la enseñanza.

A lo largo de su trayectoria, la EMCC de Pinar del Río se ha consolidado como un espacio de formación para las nuevas generaciones y como cantera de futuros oficiales.