Impulsan energía solar para fortalecer las comunicaciones en Pinar del Río

Pinar del Río avanza en la transformación de su matriz energética con la incorporación de nuevas fuentes renovables destinadas a fortalecer los servicios de las comunicaciones y la radiodifusión.

Como parte de este proceso, la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, visitó el Centro de Televisión Guanito, donde constató los avances en la puesta en marcha de un módulo fotovoltaico de 30 kilowatts que contribuirá a garantizar la emisión de las señales de radio y televisión en la provincia.

Durante el recorrido por el Centro de Televisión Guanito, la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín intercambió con directivos de ETECSA y RadioCuba sobre los beneficios de la utilización de fuentes renovables de energía en un sector estratégico para el país.

En ese sentido, destacó la importancia de esta alternativa para incrementar la seguridad energética de las instalaciones y reducir el consumo de combustibles fósiles.

Por su parte, el director de RadioCuba, Luis Armenteros Jaida, explicó las labores técnicas desarrolladas para restablecer la señal televisiva afectada por dificultades asociadas al canal 20.

Según precisó, gracias a la experiencia y creatividad de técnicos y especialistas fue posible recuperar el servicio mediante una solución innovadora diseñada en el propio territorio.

En el intercambio, el director de ETECSA en el territorio Manuel Miliam Villar señaló que más del 60 por ciento de la infraestructura vinculada a las comunicaciones en la provincia cuenta actualmente con respaldo de energía solar fotovoltaica. Asimismo, destacó que todas las cabeceras municipales disponen de esta tecnología en sus centros telefónicos.

La ministra agregó que continúan los esfuerzos para extender estos sistemas a radiobases y otros enclaves ubicados en zonas montañosas y de difícil acceso, con el propósito de garantizar una mayor estabilidad y calidad de los servicios a la población.