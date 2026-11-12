Portada » Aniversario 50 de la Asociación Cubana de Enfermería (+Video)

Aniversario 50 de la Asociación Cubana de Enfermería (+Video)

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

La entrega de la bandera conmemorativa por el aniversario 50 de la Asociación Cubana de Enfermería (ACEN) tuvo lugar en el policlínico Luis Augusto Turcios Lima, en el municipio de Pinar del Río.

La actividad reconoció medio siglo de historia marcado por la abnegación, la preparación científica y el sentido humanista de las enfermeras y los enfermeros cubanos, cuyo trabajo constituye un pilar esencial del sistema de salud.

La bandera, símbolo de identidad y compromiso, acompaña la celebración de una trayectoria dedicada al cuidado de las personas y al bienestar de la población. En este aniversario, la ACEN destaca el aporte de sus profesionales y la importancia de continuar fortaleciendo la enfermería en el país.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Los mensajeros de nuestro organismo: las hormonas

Nuestro cuerpo funciona gracias a un equipo ivisible de mensajeros químicos. Hablamos de las hormonas. Estas sustancias viajan por la sangre para indicar a nuestros órganos qué deben hacer. Son

noviembre 12, 2026 No hay comentarios

Más que una imagen

¿Qué puede revelar una imagen que no vemos a simple vista? A veces, una radiografía ayuda a encontrar la respuesta y permite que el personal médico decida cómo continuar. Por

noviembre 9, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio