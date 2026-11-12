Aniversario 50 de la Asociación Cubana de Enfermería (+Video)

La entrega de la bandera conmemorativa por el aniversario 50 de la Asociación Cubana de Enfermería (ACEN) tuvo lugar en el policlínico Luis Augusto Turcios Lima, en el municipio de Pinar del Río.

La actividad reconoció medio siglo de historia marcado por la abnegación, la preparación científica y el sentido humanista de las enfermeras y los enfermeros cubanos, cuyo trabajo constituye un pilar esencial del sistema de salud.

La bandera, símbolo de identidad y compromiso, acompaña la celebración de una trayectoria dedicada al cuidado de las personas y al bienestar de la población. En este aniversario, la ACEN destaca el aporte de sus profesionales y la importancia de continuar fortaleciendo la enfermería en el país.