Bomberos: honor a quien honor merece

Este 13 de noviembre se cumplen 330 años de la creación del Primer Cuerpo de Bomberos en Cuba.

En Pinar del Río la cita de homenaje, tuvo lugar este miércoles en la Jefatura del Ministerio del Interior, con la presencia del Primer Coronel Julio Díaz Rodríguez, máximo representante de este órgano en la provincia y otros jefes y oficiales del Cuerpo de Bomberos.

El encuentro devino espacio para enaltecer los 330 años de historia, valor y sacrificio de esta fuerza y recordar a todos los caídos en el cumplimiento de tan sagrado deber.

Se dio lectura a la carta enviada por el Primer Coronel Luis Carlos Guzmán Matos, Jefe del Cuerpo de Bomberos en Cuba, misiva en la que resaltó el compromiso de quienes desafían las llamas y en cada acción de salvamento y rescate dicen Presente con total entrega.

Como colofón, un grupo de oficiales, combatientes y trabajadores civiles de este órgano, recibieron reconocimientos por su meritoria labor dentro de las filas.

También los pioneros ganadores del concurso Mi maqueta cuenta una historia, entregaron sus obras a la dirección del comando.

Honores se les rindió, a quienes honores merecen.