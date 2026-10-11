Celebran en Pinar del Río aniversario 35 de la creación de COPEXTEL

Trabajadores, directivos y fundadores de la división Comercializadora de Proyectos Electrónicos y de Telecomunicaciones (COPEXTEL) Pinar del Río celebraron el aniversario 35 de la creación de la entidad con una trayectoria marcada por la innovación tecnológica y el compromiso con el desarrollo de la provincia.

Desde su constitución, la entidad ha desempeñado un papel esencial en la introducción, mantenimiento y modernización de tecnologías destinadas a sectores estratégicos como las comunicaciones, la informática, la automatización, la salud, el comercio y los servicios.

Su labor ha contribuido de manera decisiva a la transformación digital de numerosos procesos productivos y administrativos en Vueltabajo.

A lo largo de estas tres décadas y media, COPEXTEL ha enfrentado importantes desafíos derivados del acelerado avance tecnológico y de las complejidades económicas del país.

Sin embargo, el esfuerzo y la preparación constante de sus especialistas han permitido mantener la vitalidad de los servicios y garantizar soluciones tecnológicas ajustadas a las necesidades de los clientes.

En estos treinta y cinco años, la empresa ha fortalecido su prestigio gracias a la calidad de sus prestaciones, la profesionalidad de sus trabajadores y la capacidad para incorporar nuevas herramientas y conocimientos.

Ello ha favorecido la informatización de la sociedad y la elevación de la eficiencia en diversas instituciones del territorio.

Las actividades conmemorativas por el aniversario constituyen un espacio para reconocer a quienes han contribuido al crecimiento de la organización desde sus inicios, así como a las nuevas generaciones que hoy asumen el reto de impulsar la transformación digital en un entorno cada vez más exigente.

Aquí fue entregado el reconocimiento Centro Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, una distinción otorgada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias por los resultados sostenidos, el compromiso colectivo y la destacada labor desarrollada durante años al servicio de la informatización y el desarrollo tecnológico del país.

El aniversario treinta y cinco de COPEXTEL en Pinar del Río reafirma el compromiso de la entidad con la innovación, la excelencia y el desarrollo tecnológico al servicio del progreso económico y social de la provincia.