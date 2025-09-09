Concluye en Pinar del Río proceso de digitalización de asientos registrales

La provincia de Pinar del Río concluyó la digitalización de los registros del Estado Civil en Pinar del Río, paso trasendental en la modernización de los servicios del Ministerio de Justicia en Cuba.

Desde marzo de 2024, se han escaneado más de cuatro mil y digitalizado 50 libros, disponibles ya en la nube, lo que se garantiza mayor seguridad, accesibilidad y eficiencia en la gestión documental.

En ceremonia oficial, a la cual asistió el titular del sector Oscar Silvera Martínez se reconocieron los trabajadores cuya participación destacada favoreció finalizar este importante proceso.

Foto tomada de Guerrillero

Estuvieron presentes además Yasua Díaz, viceministra del sector; Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia; Eumelín González Sánchez, gobernador; directores municipales, funcionarios y trabajadores de Justicia.

Este avance es parte de la estrategia nacional de informatización del Ministerio, donde la inteligencia artificial juega un papel clave, para que se tenga una idea, más de dos mil aplicaciones son procesadas diariamente en Cuba, lo que permite agilizar trámites, validar datos y mejorar la calidad del servicio.

La digitalización de los registros en Pinar del Río optimiza los procesos administrativos y acerca a la ciudadanía a un modelo de gestión más ágil y transparente.

Con este logro, la provincia se posiciona como referente en el uso de tecnologías aplicadas a la administración pública.