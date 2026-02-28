Conectado hospital pinareño al sistema Hospital Virtual

El hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado, el más grande e importante de Pinar del Río, ya se encuentra conectado al Hospital Virtual Nacional, un sistema de telemedicina que facilita el intercambio entre especialistas.

De acuerdo con información publicada en la página oficial de Facebook de la dirección general de Salud Pública, esta integración posibilita a profesionales de todas las ramas la participación en la discusión de casos clínicos, sin importar la distancia geográfica.

Asimismo, compartir criterios diagnósticos y definir tratamientos de manera conjunta, todo lo cual se traduce en nuevas oportunidades para la asistencia médica.

Señala la publicación que la conexión al Hospital Virtual Nacional también repercutirá en la rapidez y precisión en la toma de decisiones clínicas, la optimización de recursos y el acceso inmediato a la experiencia de médicos de diferentes especialidades.

En medio del actual escenario de crisis energética que vive el país, la iniciativa ratifica la importancia de la innovación tecnológica en pos de la calidad de los servicios médicos.

Según varias fuentes, el Hospital Virtual Nacional constituye un paso decisivo en el camino de la transformación digital en la Salud Pública cubana, toda vez que acerca la atención médica y el acceso a la información médica.

El «Abel Santamaría Cuadrado» cuenta con una dotación de mil 022 camas, incluyendo las casi 400 del bloque materno- infantil, sitio donde ocurre más del 90 por ciento de los nacimientos de Vueltabajo.

Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, durante un recorrido por hospitales de La Habana, en diciembre pasado, enfatizó en la necesidad de que Salud se convierta en un sector digitalizado