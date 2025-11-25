Cuba conmemora hoy el noveno aniversario de la partida física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y evoca su legado, que perdura en la obra de la Revolución.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, en X resaltó la vigencia del pensamiento del líder histórico de la Revolución.

«#FidelViveEntreNosotros. Quien lo dude que lea, vea, oiga, cuánto nos sigue hablando el Comandante en Jefe de la #RevoluciónCubana, desde la inmortalidad de sus ideas y la fuerza de su legado, que nos continúa desafiando todos los días», escribió.

#FidelViveEntreNosotros. Quien lo dude que lea, vea, oiga, cuánto nos sigue hablando el Comandante en Jefe de la #RevoluciónCubana, desde la inmortalidad de sus ideas y la fuerza de su legado, que nos continúa desafiando todos los días.#100AñosConFidel pic.twitter.com/7KDV6VSOgl — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 25, 2025

Díaz-Canel agregó la etiqueta #100AñosConFidel, nombre de la campaña por el centenario del nacimiento del Comandante en Jefe, a cumplirse el 13 de agosto de 2026.

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, resaltó que el legado de Fidel, su Concepto de Revolución, su vida y obra profundamente patriótica y antimperialista, es referente para todas las generaciones de cubanas y cubanos.

Esteban Lazo: «Nuestro homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.



El legado de Fidel, su Concepto de Revolución, su vida y obra profundamente patriótica y antimperialista, es referente para todas las generaciones de cubanas y cubanos» pic.twitter.com/YUYeGLdaBL — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) November 25, 2025

«La permanente enseñanza de Fidel, como nos dijo Raúl, es que sí se puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer», recordó Manuel Marrero, Primer Ministro, a propósito de la fecha.

En su mensaje, el premier afirmó que el ejemplo del líder histórico de la Revolución sigue siendo brújula ante cada desafío.

Por su parte, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, recordó las palabras del Che: Fidel es una fuerza telúrica, y comentó que su vigencia lo ratifica.

Lo dijo el Che: #Fidel es una fuerza telúrica. Su vigencia lo ratifica. #100AñosConFidel pic.twitter.com/HdaT539OQ6 — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) November 25, 2025

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, expresó en la misma red social que el legado del Comandante en Jefe, de dignidad, soberanía, antimperialismo y justicia social para Cuba y los pueblos del mundo sigue vivo en las actuales generaciones de revolucionarios.

Fidel Castro Ruz falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016, a la edad de 90 años, y sus restos se trasladaron en caravana por toda Cuba, recibiendo el homenaje del pueblo, para su inhumación en el cementerio Santa Ifigenia de la provincia de Santiago de Cuba, en el oriente del país.

Conmemoramos el 9º aniversario del fallecimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el Líder Histórico de la Revolución Cubana.



Su legado de dignidad, soberanía, antimperialismo y justicia social para #Cuba y los pueblos del mundo sigue vivo en las actuales generaciones de… pic.twitter.com/GDX02wjSIt — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 25, 2025

