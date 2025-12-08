Portada » Convocan a entidades de Pinar del Río a participar en evento TECNOPINAR 2025

Convocan a entidades de Pinar del Río a participar en evento TECNOPINAR 2025

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

Con un carácter expositivo, TECNOPINAR 2025 se proyecta como una feria y un espacio de encuentro donde la innovación tecnológica se convierte en motor de progreso.

En la Dirección de Desarrollo Territorial (GEDEL) del 11 al 13 de diciembre se darán cita una veintena de empresas, organismos e instituciones del territorio.

Entre los participantes destacan la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, el Joven Club de Computación, el sistema bancario provincial y entidades líderes como Desoft, Etecsa, Cedai y Xetid.

La iniciativa pretende fortalecer la articulación entre instituciones académicas, productivas y de servicios, promoviendo soluciones digitales que impacten en la economía y la vida cotidiana de la población.

El evento también abre oportunidades para la creación de proyectos conjuntos, el intercambio de experiencias y la presentación de productos y servicios que reflejan el potencial tecnológico de Pinar del Río.

Con esta convocatoria, el territorio apuesta por transformar su futuro a través de la ciencia y la tecnología.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Aspira Viñales a ser declarado Geoparque Mundial  

Cuba propuso este jueves a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) evaluar la posibilidad de otorgar a Viñales, en la provincia

noviembre 21, 2025 No hay comentarios
Scroll al inicio