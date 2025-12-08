Con un carácter expositivo, TECNOPINAR 2025 se proyecta como una feria y un espacio de encuentro donde la innovación tecnológica se convierte en motor de progreso.

En la Dirección de Desarrollo Territorial (GEDEL) del 11 al 13 de diciembre se darán cita una veintena de empresas, organismos e instituciones del territorio.

Entre los participantes destacan la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, el Joven Club de Computación, el sistema bancario provincial y entidades líderes como Desoft, Etecsa, Cedai y Xetid.

La iniciativa pretende fortalecer la articulación entre instituciones académicas, productivas y de servicios, promoviendo soluciones digitales que impacten en la economía y la vida cotidiana de la población.

El evento también abre oportunidades para la creación de proyectos conjuntos, el intercambio de experiencias y la presentación de productos y servicios que reflejan el potencial tecnológico de Pinar del Río.

Con esta convocatoria, el territorio apuesta por transformar su futuro a través de la ciencia y la tecnología.