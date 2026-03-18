Convocan a premio provincial de Medio Ambiente 2026

La Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) convoca a entidades, organizaciones y personas naturales de Pinar del Río a optar por el premio provincial de Medio Ambiente 2026, destinado a reconocer resultados destacados en la protección y conservación del entorno.

Podrán participar empresas; instituciones culturales, recreativas, educativas, de investigación; colectivos laborales; organizaciones políticas, de masas, no gubernamentales y ciudadanos con una trayectoria relevante en la prevención, mitigación o solución de problemas ambientales.

Los aspirantes deberán presentar un expediente de nominación en formato PDF, con carta de presentación, resumen institucional o personal, evaluación de resultados ambientales y anexos que respalden su labor. El documento debe cumplir con los requisitos establecidos y será recibido hasta el 30 de abril de 2026 en la Subdelegación de Medio Ambiente del CITMA.

Las propuestas serán evaluadas por especialistas y posteriormente sometidas a aprobación del consejo de dirección. El premio se entregará el cinco de junio, en el acto central por el Día Mundial del Medio Ambiente.

Para más información, los interesados pueden contactar a la especialista Odalys Rojas Martínez mediante el correo recon.ambiental@citmapri.gob.cuo a los teléfonos 59928343 y 58465275.

Tomado de Periódico Guerrillero