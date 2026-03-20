Desde La Habana, el Convoy Nuestra América levanta una voz clara de solidaridad internacional en un momento crítico para Cuba, señala una publicación en Facebook de la Cancillería cubana.

El coordinador de la Internacional Progresista, David Adler, subrayó que este convoy no es solo una misión humanitaria, sino una acción política frente a un cerco que viola el derecho internacional. Denunció el impacto del bloqueo, las sanciones y el aislamiento impuesto por Estados Unidos, y destacó la necesidad urgente de construir un frente global que rompa ese aislamiento y defienda el principio de autodeterminación de los pueblos.

Por su parte, Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum, enfatizó que este es un momento de alta tensión donde se amenaza directamente la paz del pueblo cubano.

Afirmó que el convoy representa un acto de resistencia concreta: no solo llevando insumos vitales como alimentos y medicinas, sino acompañando al pueblo cubano 🇨🇺 en su realidad, con el compromiso de no permitir políticas de guerra ni castigos colectivos que vulneren derechos básicos.

En la misma línea, los eurodiputados Ilaria Salis, Emma Fourreau y Marc Botenga, reafirmaron su respaldo político a Cuba, denunciando el bloqueo como una medida ilegal y criticando el silencio de varios gobiernos europeos.

Desde Italia, Bélgica y Francia, insistieron en la necesidad de retomar una política internacional basada en la solidaridad y no en la subordinación a intereses imperiales, destacando además el ejemplo histórico de Cuba en materia de cooperación médica y humana a nivel global.

Desde La Habana, el Convoy Nuestra América levanta una voz clara de solidaridad internacional en un momento crítico para Cuba. Foto: Cancillería de Cuba / Facebook

Desde La Habana, el Convoy Nuestra América levanta una voz clara de solidaridad internacional en un momento crítico para Cuba. Foto: Cancillería de Cuba / Facebook

Desde La Habana, el Convoy Nuestra América levanta una voz clara de solidaridad internacional en un momento crítico para Cuba. Foto: Cancillería de Cuba / Facebook

Tomado de Cubadebate