El corazón, ese motor que nunca descansa,  un acercamiento a la nueva guía de insuficiencia cardíaca

La insuficiencia cardíaca es una de las epidemias silenciosas del siglo XXI. Millones de personas en todo el mundo viven con esta condición que, en pocas palabras, significa que el corazón no bombea sangre con la suficiente fuerza para satisfacer las necesidades del organismo. Es como un motor que se va desgastando con el tiempo, que pierde potencia y que, si no se atiende a tiempo, puede detenerse por completo.

Las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el año 2026 han llegado con un mensaje claro y revolucionario: ya no se trata de clasificar a los pacientes en compartimentos estancos, sino de entender que la insuficiencia cardíaca es un espectro, y que el tratamiento fundamental debe aplicarse a todos, independientemente de cómo se vea el corazón en el ecocardiograma.

Un nuevo mapa para la insuficiencia cardíaca

La primera gran novedad de estas guías es la reorganización completa de la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Durante años, los médicos han dividido a los pacientes según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), que es el porcentaje de sangre que el corazón expulsa con cada latido. Un corazón sano expulsa entre el 50% y el 70% de la sangre que contiene; por debajo de ese rango, hay problemas.

Ahora, la clasificación se simplifica en dos grandes fenotipos. El primero es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, denominada IC-FEr, que incluye a todos los pacientes con una FEVI inferior al 50%. El segundo es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o IC-FEp, que agrupa a aquellos con una FEVI igual o superior al 50%, pero que presentan evidencia objetiva de disfunción cardíaca, ya sea por alteraciones en el llenado del corazón (diastólica), por un aumento anormal del tamaño de las cavidades o por elevación de los péptidos natriuréticos, unos marcadores sanguíneos que indican estrés cardíaco.

¿Qué ha desaparecido? La categoría intermedia, esa que antes se llamaba IC-FEr (fracción de eyección intermedia), que agrupaba a los pacientes con FEVI entre el 40% y el 49%. Ahora esos pacientes se consideran dentro del grupo de fracción reducida, porque las evidencias muestran que se benefician de los mismos tratamientos que los que tienen una FEVI más baja.

Además, se adoptan las etapas A, B, C y D, que van desde el riesgo (A) hasta la insuficiencia cardíaca avanzada (D), y se abandona el término «insuficiencia cardíaca aguda» para sustituirlo por «insuficiencia cardíaca descompensada», un término que refleja mejor la realidad de un paciente que, teniendo una condición crónica, experimenta un empeoramiento súbito que requiere hospitalización.

Las etiologías: ¿por qué falla el corazón?

Entender por qué falla el corazón es fundamental para tratarlo. Las causas son múltiples y, a menudo, se combinan.

En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (IC-FEr), la causa más común es la cardiopatía isquémica, es decir, el daño que dejan los infartos de miocardio. Cuando una arteria coronaria se obstruye y una parte del músculo cardíaco muere, el corazón pierde capacidad de bombeo. Otras causas incluyen las miocardiopatías dilatadas, que son enfermedades del músculo cardíaco que lo debilitan sin una causa aparente; las miocarditis, que son inflamaciones del corazón por infecciones virales o autoinmunes; y las valvulopatías, que son enfermedades de las válvulas cardíacas que sobrecargan el corazón.

En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (IC-FEp), las causas son diferentes. Aquí el corazón no se dilata ni pierde fuerza de contracción, pero se vuelve rígido, como un globo que ha perdido elasticidad. Esto ocurre típicamente en pacientes con hipertensión arterial de larga duración, que hace que el corazón se engrose y se vuelva menos complaciente. También es frecuente en pacientes con diabetes mellitus, obesidad y enfermedad renal crónica. La edad es otro factor determinante: a medida que envejecemos, el corazón pierde naturalmente su elasticidad. La amiloidosis cardíaca, una enfermedad en la que se depositan proteínas anormales en el corazón, es otra causa que antes se consideraba rara pero que ahora se reconoce con más frecuencia.

Comportamiento a escala mundial: una epidemia creciente

La insuficiencia cardíaca es un problema global que afecta a más de 60 millones de personas en el mundo, y su prevalencia va en aumento. En los países desarrollados, el envejecimiento de la población y la mejora en la supervivencia de los infartos han hecho que cada vez más personas vivan con un corazón dañado. En los países en desarrollo, la transición epidemiológica, con el aumento de la hipertensión, la diabetes y la obesidad, está provocando un incremento alarmante de los casos.

Se estima que la insuficiencia cardíaca afecta al 1-2% de la población adulta en los países occidentales, y esa cifra se eleva al 10% en las personas mayores de 70 años. La hospitalización por insuficiencia cardíaca es una de las causas más frecuentes de ingreso en los servicios de medicina interna, y la tasa de reingreso a los 30 días sigue siendo inaceptablemente alta, rondando el 20-25%. La mortalidad a los 5 años del diagnóstico es similar a la de muchos cánceres, lo que subraya la gravedad de esta enfermedad.

Pero hay un dato esperanzador: la incidencia de insuficiencia cardíaca está empezando a estabilizarse o incluso a disminuir en algunos países, gracias a los avances en el tratamiento de la hipertensión y la cardiopatía isquémica. Sin embargo, la carga global sigue siendo enorme, y las proyecciones indican que, para el año 2030, el número de pacientes con insuficiencia cardíaca aumentará un 25% en los países de ingresos altos y un 100% en los de ingresos bajos y medios.

Factores de riesgo: un enemigo silencioso

La insuficiencia cardíaca no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de años de agresión al corazón, y los factores de riesgo son bien conocidos.

La hipertensión arterial es, con diferencia, el factor de riesgo más importante, especialmente para la IC-FEp. La presión arterial elevada hace que el corazón tenga que bombear contra una resistencia mayor, lo que provoca un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo (hipertrofia) que, con el tiempo, se vuelve rígido y pierde su capacidad de relajación. La diabetes mellitus es otro factor clave, ya que daña los pequeños vasos sanguíneos del corazón y acelera el proceso de aterosclerosis. La obesidad, especialmente la obesidad abdominal, no solo aumenta la presión arterial y la diabetes, sino que también produce una inflamación crónica que daña el músculo cardíaco.

El colesterol alto, el tabaquismo y el sedentarismo son otros factores de riesgo clásicos que contribuyen al desarrollo de la cardiopatía isquémica, que a su vez es la principal causa de IC-FEr. La enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente, ya que la acumulación de toxinas urémicas daña el corazón y acelera la calcificación de las arterias. El consumo excesivo de alcohol y la apnea del sueño también son factores que deben vigilarse.

Pero hay un factor de riesgo que a menudo se pasa por alto: la deficiencia de hierro. La nueva guía establece que la deficiencia de hierro se define como una saturación de transferrina (TSAT) inferior al 20%, y recomienda su tratamiento con hierro intravenoso en pacientes con IC-FEr sintomática, porque mejora los síntomas y la calidad de vida, y se debe considerar para reducir las hospitalizaciones.

Los dos pilares universales del tratamiento

Quizás el cambio más radical de las nuevas guías es la recomendación de que toda la insuficiencia cardíaca sintomática, independientemente de la fracción de eyección, debe ser tratada con dos pilares fundamentales: los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2), como la dapagliflozina o la empagliflozina, y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides (ARM), como la espironolactona o la eplerenona.

Estos dos fármacos han demostrado, en ensayos clínicos de gran envergadura, reducir la mortalidad y las hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de eyección reducida como preservada. Por eso, las guías les otorgan una recomendación de clase I, nivel de evidencia A, lo que significa que la evidencia es sólida y la recomendación es fuerte.

En la IC-FEr, se añade además un tercer pilar: los inhibidores del receptor de angiotensina y neprilisina (ARNI), o en su defecto los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o los antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II), junto con un betabloqueador. Estos cuatro fármacos constituyen el tratamiento médico fundamental (FMT) que debe iniciarse en todo paciente con IC-FEr.

En la IC-FEp, el enfoque es ligeramente diferente. El ARM puede ser esteroideo o no esteroideo según el fenotipo y la evidencia disponible. Por ejemplo, la finerenona, un ARM no esteroideo, ha mostrado beneficios en pacientes con diabetes y enfermedad renal, y su uso se está extendiendo. Además, se recomienda el uso de diuréticos de asa en la dosis mínima necesaria para mantener al paciente sin signos de congestión (euvolemia).

La titulación sin inercia: un cambio de mentalidad

Uno de los problemas más frecuentes en el manejo de la insuficiencia cardíaca es la inercia terapéutica, es decir, la tendencia de los médicos a no aumentar las dosis de los fármacos por miedo a los efectos secundarios o porque el paciente parece estar estable. Las nuevas guías son tajantes: hay que titular el tratamiento médico fundamental cada 1 o 2 semanas, y mantener la dosis máxima tolerada, incluso aunque desaparezcan los síntomas o mejore la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque los beneficios de estos fármacos van más allá del control de los síntomas; protegen el corazón a largo plazo.

En la insuficiencia cardíaca descompensada, el paciente que ingresa en el hospital por un empeoramiento agudo debe iniciar el iSGLT2 durante la hospitalización, una vez estabilizado. Y si persiste la congestión a pesar del diurético de asa, se pueden añadir otros diuréticos como la acetazolamida intravenosa o la hidroclorotiazida oral a corto plazo.

El fenotipo obesidad: una nueva frontera

Por primera vez, las guías dedican un apartado específico al fenotipo de obesidad. Se recomienda el uso de semaglutida o tirzepatida en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, FEVI igual o superior al 45% y un índice de masa corporal (IMC) de 30 kg/m² o más, con o sin diabetes mellitus. Estos fármacos, que son agonistas del receptor del GLP-1, no solo ayudan a perder peso, sino que también han demostrado reducir los eventos cardiovasculares en pacientes con obesidad. La recomendación es clase IIa, nivel de evidencia B1, lo que significa que se considera razonable y que la evidencia es moderada.

La nueva guía de insuficiencia cardíaca de la ESC 2026 es un llamado a la acción para todos los médicos que atienden a estos pacientes. La fracción de eyección clasifica el fenotipo, pero no debe limitar el acceso a los tratamientos que han demostrado salvar vidas. El tratamiento médico fundamental, con los iSGLT2 y los ARM, debe iniciarse en toda la insuficiencia cardíaca sintomática, y la titulación debe ser rápida, sin miedo a la inercia.

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, progresiva, pero no es una sentencia de muerte. Con un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado y un seguimiento estrecho, los pacientes pueden vivir muchos años con buena calidad de vida. La clave está en diagnosticar la causa, tratar el fenotipo y no olvidar que, detrás de cada cifra de fracción de eyección, hay una persona que merece la mejor atención posible.