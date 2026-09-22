En la cirugía pediátrica se libra una batalla contra el bloqueo

En su rutina diaria el doctor Daniel Martínez Conde, especialista en primer grado en Anestesiología y reanimación y jefe de los servicios quirúrgicos del hospital pediátrico Pepe Portilla, de Pinar del Río, sabe que en esa institución, como en todas las de Salud Pública en Cuba, se libra una batalla contra el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos.

Fármacos anestésicos y material gastable, sobre todo, constituyen hoy las principales limitaciones para la cirugía pediátrica en un contexto de constante amenaza a proveedores por parte de la nación norteña, ilustró el galeno a la Agencia Cubana de Noticias en una jornada de varias intervenciones quirúrgicas en ese centro.

Foto: Radio Guamá

Detalló que inductores como propofol, tiopental y ketamina; relajantes como rocuronio, atracurio y pancuronio; o analgésicos tan conocidos como dipirona y diclofenaco escasean porque la Isla no puede acceder a mercados o carece de las materias primas para producirlos a nivel nacional.

Pero no hemos dejado de operar a ningún paciente con anestesia general, pues realizamos un pesquisaje en las listas quirúrgicas jerarquizando los casos de mayor prontitud, apuntó Martínez Conde.

Incluso en lo que va de año se han practicado mil 750 cirugías totales, 176 más que las efectuadas durante 2025; lo cual se traduce en la búsqueda de alternativas para continuar las intervenciones y no detener la cirugía electiva, aunque estas sí han disminuido, refirió.

Hemos priorizado oncología, traumatologia, algunos casos con características especiales y cirugías de urgencia, dijo.

A veces se hacen transferencias de medicamentos de un hospital a otro y así vamos compartiendo los recursos en dependencia de la disponibilidad, porque hay fármacos que se consumen más en un hospital que en otro, destacó.

Una veintena de cirujanos también siente la falta de tecnologías de punta que tributen a mejorar la calidad asistencial de los pacientes pediátricos.

Para Luis Enrique Torres, máster en Urgencias Estomatológicas y especialista en primer y segundo grados en Cirugía Maxilofacial, el bloqueo es una realidad que golpea y obliga a reinventarse.

Nos lleva tensos porque, por ejemplo, nos limita la realización de estudios de máxima resolución para brindar una mejor atención a los infantes; incluso un rayos X simple panorámico actualmente no lo tenemos en la provincia, y remitimos a los niños a La Habana, explicó.

Algunos de mis amigos han estado dispuestos a colaborar con insumos y recursos, y cuando en sus países han intentado enviarlos se lo niegan, porque se trata de Cuba, añadió.

Pero el “Pepe Portilla” ha recibido donaciones que llegan a través de iglesias, grupos de solidaridad, médicos y empresas no estatales- como es el caso de equipos de climatización-, las cuales priorizan los servicios de oncohematología, terapia y salón de operaciones y demuestran que la nación no está sola en medio de la adversidad.

De acuerdo con el informe sobre los daños ocasionados por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba entre marzo de 2025 y febrero de 2026, presentado recientemente, las afectaciones económicas en la Salud Pública ascienden a 367 millones 303 mil 500 dólares.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias