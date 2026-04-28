Cuba inicia la 65 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica

La Habana fue sede del inicio de la 65 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica oral bivalente, que se extenderá a todo el país como parte de los logros de la salud pública cubana. El objetivo es garantizar que todos los niños estén libres de esta enfermedad, reafirmando el compromiso del sistema sanitario con la prevención y la protección de la infancia.

En esta campaña se aplicarán dos dosis (dos gotas) en dos etapas a los niños mayores de un mes y menores de tres años. Además, se realizará una reactivación con una dosis (una gota) a los niños de nueve años durante la segunda etapa.

La primera fase se desarrollará desde hoy hasta el 2 de mayo, con un período de recuperación del 4 al 9 de mayo para quienes no puedan vacunarse en las fechas iniciales. La segunda etapa está prevista del 15 al 20 de junio, y también contará con días de recuperación entre el 22 y el 27 de junio.

La campaña constituye un esfuerzo nacional que involucra a profesionales de la salud, instituciones educativas y familias, en un trabajo conjunto para mantener erradicada la poliomielitis en Cuba. Este programa, sostenido durante décadas, es ejemplo de la prioridad que el país otorga a la salud infantil y a la prevención de enfermedades transmisibles.