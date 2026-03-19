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Dedicarán a Fidel y la victoria de Girón el coloquio Patria

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Promover la labor concertada de las fuerzas progresistas y de izquierda por una mayor soberanía en el campo de la comunicación es el propósito del V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital. Foto: Joaquín Hernández Mena / Trabajadores

La quinta edición del Coloquio Internacional Patria tendrá lugar en esta capital del 16 al 18 de abril venidero y estará dedicada a Fidel Castro (1926-2016), en el año de su centenario, y a los 65 años de la victoria de Playa Girón y de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana.

Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), dijo hoy ante la prensa nacional y extranjera acreditada en el país que el importante espacio de debate y socialización apuesta por mayor soberanía comunicacional en el mundo, y en esta oportunidad estará presente el legado de Fidel, quien fuera un adelantado en estudiar y analizar los temas de la guerra mediática.

Será una edición austera, como exigen los tiempos, comentó Ronquillo Bello, pero no se puede renunciar a ese espacio por el simbolismo que tiene en este momento y la fecha tan significativa para Cuba como lo fue la primera derrota del imperialismo en América Latina.

En la estación cultural de Línea y 18, en el céntrico barrio del Vedado, se darán cita participantes de una treintena de países como España, Colombia, Argentina, Francia, Ecuador, Puerto Rico y Venezuela.

Se compartirán experiencias comunicacionales de medios internacionales y nacionales, y también se presentarán proyectos de investigación del campo privado en Cuba que abordan los temas de la comunicación y desarrollo de herramientas y tecnologías vinculadas a ella, informó el presidente de la UPEC.

Porque tenemos Patria, haremos Patria, afirmó Ronquillo Bello, y dijo que organismos e instituciones como el Partido Comunista de Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de las Comunicaciones, entre otros, apoyan el evento, porque en la medida que pasan los años se hace más importante.

Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas y fundador del Coloquio Internacional, resaltó que Patria es de los eventos más importantes que se realizan en Cuba en un contexto donde las mentiras llegan a todas horas y por todas las vías porque los voceros del neofascismo mienten todos los días.

Los pueblos del mundo están sometidos a la desinformación, por eso hay que llegar con la verdad a todas partes, expresó.

Esta cita por la verdad, la paz y la soberanía comunicacional sesionará de forma presencial y virtual, y participará también en su organización el capítulo cubano de la Red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

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