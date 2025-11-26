Cada 26 de noviembre, la más occidental de las provincias de Cuba conmemora el Día de la Dignidad Pinareña, una efeméride que evoca la memoria del Comité Todo Por Pinar del Río, un hito en la historia cívica local.

Este día no solo celebra un legado de lucha y unidad, sino que también invita a los pinareños a reflexionar sobre sus raíces y su identidad colectiva.

Foto cortesía de usuarios de Radio Guamá

A través de las redes sociales, los habitantes comparten fotografías que capturan la esencia de su ciudad, reviviendo recuerdos y emociones que trascienden el tiempo.

Cada imagen se convierte en un puente entre el pasado y el presente, donde el amor por Pinar del Río se manifiesta en comentarios y reacciones que revelan un profundo sentido de pertenencia.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Esta conexión emocional es el reflejo de un esfuerzo colectivo impulsado por aquellos valientes que, a través del Comité, buscaron transformar su entorno y despertar la conciencia social de su comunidad.