Portada » Día de la Dignidad Pinareña, nos une más allá de fronteras, ideologías, razas y credos

Día de la Dignidad Pinareña, nos une más allá de fronteras, ideologías, razas y credos

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir
Foto: Rafael Fernández Rosell

Cada 26 de noviembre, la más occidental de las provincias de Cuba conmemora el Día de la Dignidad Pinareña, una efeméride que evoca la memoria del Comité Todo Por Pinar del Río, un hito en la historia cívica local.

Este día no solo celebra un legado de lucha y unidad, sino que también invita a los pinareños a reflexionar sobre sus raíces y su identidad colectiva.

Foto cortesía de usuarios de Radio Guamá
Foto cortesía de usuarios de Radio Guamá
Foto cortesía de usuarios de Radio Guamá

A través de las redes sociales, los habitantes comparten fotografías que capturan la esencia de su ciudad, reviviendo recuerdos y emociones que trascienden el tiempo.

Cada imagen se convierte en un puente entre el pasado y el presente, donde el amor por Pinar del Río se manifiesta en comentarios y reacciones que revelan un profundo sentido de pertenencia.

Foto: Rafael Fernández Rosell
Foto: Rafael Fernández Rosell
Foto: Rafael Fernández Rosell
Foto: Rafael Fernández Rosell
Foto: Rafael Fernández Rosell
Foto: Rafael Fernández Rosell

Esta conexión emocional es el reflejo de un esfuerzo colectivo impulsado por aquellos valientes que, a través del Comité, buscaron transformar su entorno y despertar la conciencia social de su comunidad.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

A Fidel, gracias por la educación (+ Fotos)

A unos 15 kilómetros de la cabecera del municipio de Sandino, en el extremo más occidental de Cuba, Blanca Lidia Gutiérrez recuerda a diario a Fidel Castro (1926-2016), por la

noviembre 26, 2025 No hay comentarios
Scroll al inicio