Pinar del Río avanza en la campaña de frío 2026-2027 con un plan de siembra de 45 500 hectáreas, considerado uno de los más ambiciosos de los últimos años, en medio de las limitaciones económicas, la escasez de combustible y fertilizantes, así como los daños provocados por la sequía.

Según informó Ortelio Rodríguez Perugorría, subdelegado agrícola de la Delegación Provincial de la Agricultura, hasta la fecha se habían sembrado 7 912 hectáreas, frente a las 7 823 previstas para esta etapa, lo que representa un cumplimiento del 101 por ciento.

El directivo explicó que cuatro municipios presentan atrasos respecto a sus compromisos: Mantua, Los Palacios, San Luis y San Juan y Martínez. En contraste, Minas de Matahambre, La Palma y Pinar del Río sobresalen por sus resultados, con indicadores superiores al 120 por ciento.

Por tipo de cultivo, los granos muestran el mejor comportamiento, con un 118 por ciento de cumplimiento, seguidos de las viandas, que alcanzan el 96. Las hortalizas registran un 85 por ciento, mientras que los frutales presentan la mayor dificultad, con un 62.

Rodríguez Perugorría señaló que entre los principales obstáculos figuran la falta de combustible y sus elevados precios, factores que limitan la preparación de los suelos, unido a la falta de animales para las labores agrícolas tradicionales, debido al incremento del hurto y sacrificio de ganado. También inciden la escasez de fertilizantes y pesticidas y las dificultades con el suministro de semillas.

En cuanto a la simiente, precisó que las mayores dificultades se concentran en cultivos como el maíz, el tomate y el pimiento, tanto por la disponibilidad como por la calidad del material de siembra. Para enfrentar esta situación, algunos productores han comenzado a obtener sus propias semillas, mientras la provincia también recibe suministros de otros territorios, principalmente de tomate, pepino, pimiento y calabaza.

El problema del riego constituye otra de las preocupaciones fundamentales, a pesar de que se haya electrificado una parte importante de las áreas destinadas a cultivos varios, especialmente en los municipios de mayor potencial productivo. Por otra parte, se aprovechan las zonas donde también se planta tabaco y cuentan con sistemas fotovoltaicos.

La sequía incide en el estado y desarrollo de las plantaciones. Entre los cultivos más perjudicados se encuentran el boniato y el plátano, este último ya con 22 hectáreas mediante el sistema extradenso.

Pese a las limitaciones, las autoridades agrícolas trabajan para garantizar una mayor disponibilidad de hortalizas durante los últimos días de diciembre y en vistas a la feria de fin de año.

De acuerdo con el subdelegado, se intensifican las labores en los organopónicos, con el apoyo de un proyecto mexicano que facilita semillas de col, cebolla, zanahoria y remolacha, además de distintas variedades de lechuga destinadas a los principales organopónicos de la ciudad de Pinar del Río y de las cabeceras municipales.

Asimismo, cada municipio tiene el compromiso de garantizar, al menos, 1 500 quintales de productos agrícolas para la feria de la capital provincial.

“Se trata de hacer el mayor esfuerzo posible para que le llegue la comida al pueblo pinareño”, expresó Rodríguez Perugorría al referirse a los desafíos de una campaña que coincide con el intenso calendario de siembra tabacalera y que busca incrementar la producción de alimentos en el territorio.

Tomado de Periódico Guerrillero