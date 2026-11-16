A veces, una diferencia de opinión basta para crear distancia entre las personas. Ocurre en la familia, en el trabajo, entre vecinos y hasta en las conversaciones cotidianas. Alguien piensa distinto, expresa un criterio que no compartimos y, en lugar de escuchar, respondemos con molestia.

Sin embargo, no siempre tenemos la razón absoluta. Cada individuo mira la vida desde sus propias experiencias, preocupaciones y aprendizajes. Comprenderlo no significa renunciar a nuestras ideas, sino aceptar que existen otros puntos de vista y que también merecen ser escuchados.

La convivencia se hace más agradable cuando dejamos a un lado las ofensas y apostamos por el diálogo. Una palabra dicha a tiempo, un poco de paciencia o la disposición para ponerse en el lugar de otra persona pueden evitar muchos conflictos innecesarios.

En Pinar del Río, como en cualquier comunidad, compartimos diariamente con seres humanos de distintas edades, caracteres y maneras de pensar. Esa diversidad no tiene por qué separarnos. Al contrario, puede ayudarnos a aprender, a ser más sensibles y a encontrar soluciones entre todos.

La tolerancia empieza en los espacios más cercanos. Se demuestra cuando respetamos al compañero de trabajo, atendemos las opiniones de los jóvenes, tenemos consideración con los adultos mayores o tratamos con dignidad a quien atraviesa una situación difícil.

Por eso, el 16 de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia, no debería ser solamente una fecha para recordar. También puede convertirse en una oportunidad para revisar nuestra conducta y preguntarnos si contribuimos a crear ambientes más tranquilos, justos y humanos.

Respetar las diferencias no nos hace más débiles; nos ayuda a crecer. Tal vez no podamos cambiar de inmediato todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos comenzar por la manera en que hablamos, escuchamos y tratamos a los demás. Y ese primer paso, aunque parezca pequeño, también construye una sociedad mejor.